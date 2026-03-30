Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Πορτογαλία και Αγγλία, η Λίβερπουλ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Ένα όνομα αρκετά γνώριμο στο φίλαθλο κοινό της Λίβερπουλ, αυτό του Λουίς Σουάρες, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του συλλόγου, αν και πρόκειται για... συνωνυμία.

Η είδηση για το ενδιαφέρον των ''Reds'' δεν αφορά τον Ουρουγουανό παικταρά, που... μεσουράνησε στο «Άνφιλντ» (αλλά και την Μπαρτσελόνα) και πλέον βρίσκεται παρέα με τον Λιονέλ Μέσι στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι. Πρόκειται για τον συνονόματο και συμπαίκτη του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ.

Βάσει λοιπόν ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, που μεταξύ άλλων επικαλείται και η Mirror, η ομάδα του Άρνε Σλοτ τσεκάρει για τα καλά την περίπτωση του Κολομβιανού επιθετικού, που την τρέχουσα σεζόν κάνει πράγματα και θαύματα με τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας.

Συγκεκριμένα, ο Σουάρες μετράει 33 γκολ και 7 ασίστ σε σύνολο 42 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, νούμερα που δύσκολα μπορούν να περάσουν απαρατήρητα από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Ο 28χρονος αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι έναντι 23 εκατ. ευρώ από την Αλμερία και γράφεται πως έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 70 εκατ. ευρώ, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2030.

Μάλιστα, στο... παιχνίδι της απόκτησής του φέρεται να βρίσκεται και η Νιουκάστλ.