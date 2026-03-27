Αγγλική ιστοσελίδα έφερε στο φως τη λίστα των παικτών της Λίβερπουλ που είναι προς αποχώρηση το καλοκαίρι, με τον Κώστα Τσιμίκα να είναι ένας εξ αυτών.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα που αναέλυσε τον σχεδιασμό της Λίβερπουλ εν όψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από το «Άνφιλντ».

Ο Έλληνας μπακ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα, δεν έχει καταφέρει να πείσει στην Ιταλία, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση των Reds στο να αναζητήσει μια πρόταση για την οριστική πώλησή του το ερχόμενο καλοκαίρι. Φέτος έχει παίξει συνολικά 23 φορές με τη φανέλα των Τζιαλορόσι σε όλες τις διοργανώσεις κι έχει μοιράσει μια ασίστ.

Παρόλο που το συμβόλαιο του Greek Scouser εκπνέει το 2027, ο Άρνε Σλοτ φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε μια ριζική ανανέωση του ρόστερ, με τον Έλληνα διεθνή να είναι εκτός πλάνων. Ο Τσιμίκας, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται στη σχετική λίστα, καθώς η ομάδα επιθυμεί να αποχωριστεί ακόμα έξι παίκτες της.

Πρόκειται για τους Άλισον, Ρόμπερτσον, αλλά και Κονατέ, Έντο, Έλιοτ και Χάκπο.