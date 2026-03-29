Το Gazzetta ξεχωρίζει τις χειρότερες περιπτώσεις προπονητών που πέρασαν από ομάδες της Premier League.

Μέσα σε 44 ημέρες, ο Ιγκόρ Τούντορ όχι απλά δεν κατάφερε έστω να σουλουπώσει την Τότεναμ, αλλά αντιθέτως, την έφερε στο χείλος του γκρεμού και ενός ταπεινωτικού υποβιβασμού στην Championship. Με απολογισμό 1-1-5 σε όλες τις διοργανώσεις και τη μία και μοναδική νίκη να είναι χωρίς αντίκρισμα στο Champions League, ο Κροάτης προπονητής αποτέλεσε παρελθόν από τους Spurs και σήκωσε κουβέντα στην Αγγλία για τους χειρότερους προπονητές που έχουν περάσει από ομάδες της Premier League.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε και αυτός ένα καταστροφικό πέρασμα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αλλά τα διαπιστευτήριά του ο Ελληνοαυστραλός τα είχε δώσει μερικούς μήνες νωρίτερα, κατακτώντας το Europa League με τους Λονδρέζους - με την κακή του πορεία στο Νότιγχαμ να είναι, ενδεχομένως, μία κακή παρένθεση. Ανά τα χρόνια πάντως, στην Premier League είδαμε κατά καιρούς προπονητές που απλά δεν έκαναν και το Gazzetta θυμάται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις...

Φρανκ Ντε Μπουρ (Κρίσταλ Πάλας, 2017)

Κατά τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο, ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία της Premier League! Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς του... Αποτελεί ακόμα απορίας άξιον το τι είδαν στον Φρανκ Ντε Μπουρ οι άνθρωποι της Κρίσταλ Πάλας το 2017, όταν τον προσέλαβαν δίχως να προβληματιστούν από τα πενιχρά του αποτελέσματα με την Ίντερ την προηγούμενη σεζόν. Πειράματα επί πειραμάτων που είχαν ως αποτέλεσμα 0-0-4 στο πρωτάθλημα με γκολ 0-7 αλλά και μία νίκη ενάντια στην Ίπσουιτς στο League Cup ο απολογισμός, πριν ο άλλοτε αμυντικός του Άγιαξ και της Μπαρτσελόνα αποτελέσει παρελθόν. Θα ακολουθούσε πάντως μία αξιόλογη πορεία στο MLS και την Ατλάντα Γιουνάιτεντ μεταξύ 2018 και 2020, με τον Ντε Μπουρ να προπονεί έκτοτε την εθνική Ολλανδίας και την Αλ Τζαζίρα.

When Jose Mourinho absolutely roasted Frank de Boer 🤭 pic.twitter.com/tQO9Ah1lse November 12, 2020

Λες Ριντ (Τσάρλτον, 2006)

Από τις περίεργες περιπτώσεις της λίστας, καθώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιρθάνθρωπο που έχει γράψει με επιτυχία χιλιόμετρα από άλλα πόστα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ωστόσο όταν είπε να δοκιμάσει εκείνο του προπονητή, το μετάνιωσε οικτρά. Επί σειρά ετών μέλος της FA, ο Λες Ριντ αποτέλεσε βοηθό προπονητή στην Τσάρλτον μεταξύ 1995 και 1998, πριν επιστρέψει στην Αγγλική Ομοσπονδία για να περάσει από θέσεις όπως εκείνες του τεχνικού διευθυντής και του μέλους του επιτελείου του Κέβιν Κίγκαν.

Το 2006 γύρισε στην Τσάρλτον ως βοηθός του Ίαν Ντάουι και, όταν εκείνος απολύθηκε τον Νοέμβριο, ο Ριντ πήρε τη θέση του. Θα ακολουθούσε ένα 1-1-6, που συμπεριλάμβανε έναν αποκλεισμό από τη Γουίκομ στο League Cup. Ο... Santa Clueless όπως τον ανέφεραν τα ΜΜΕ απολύθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων και δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με την προπονητική, έχοντας πάντως τις επιτυχίες του σε ομάδες όπως η Σαουθάμπτον και η Ρέξαμ ως σύμβουλος.

Τέρι Κόνορ (Γουλβς, 2012)

Παλαίμαχος επιθετικός με πορεία σε ομάδες όπως η Λιντς, η Μπράιτον και η Πόρτσμουθ, ο Τέρι Κόνορ ανέλαβε δύο ομάδες στην προπονητική του καριέρα: Τη Γουλβς το 2012 και την εθνική ομάδα της Γρενάδας το 2023! Βοηθός προπονητή ήταν κατά κύριο λόγο ο Βρετανός, που μετά την απόλυση του Μικ ΜακΚάρθι τον Φεβρουάριο του '12 πήρες την ευκαιρία από τους Λύκους. Κι ενώ το πρώτο δείγμα γραφής, με μια παλικαρίσια ισοπαλία ενάντια στη Νιούκαστλ, ήταν θετικό, η συνέχεια ήταν καταστροφική...

Σε 13 ματς, ο Κόνορ θα μετρούσε τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες, με αποτέλεσμα η Γουλβς να υποβιβαστεί με συνοπτικές διαδικασίες στην Championship και ο 63χρονος σήμερα κόουτς να επιστρέψει στη θέση του assistant, άλλοτε στο πλευρό του ΜακΚάρθι (περνώντας και από τον ΑΠΟΕΛ) και άλλοτε σε άλλες ομάδες, όπως στη Γουόλσολ, όπου εργάζεται πλέον.

Πολ Τζούελ (Ντέρμπι Κάουντι, 2007/08)

Αποτελούσε μάλλον νομοτέλεια πως θα υπήρχε στη λίστα κάποιος εκπρόσωπος της χειρότερης ομάδας που έχει περάσει ποτέ από την Premier League. Τη σεζόν 2007/08, η Ντέρμπι Κάουντι βρέθηκε ξανά στα σαλόνια μετά από πενταετή απουσία και θα έγραφε ιστορία με τη μικρότερη βαθμολογική συγκομιδή της ιστορίας! Μόλις έντεκα βαθμούς συγκέντρωσαν τα Κριάρια, που νίκησαν ένα από τα 38 ματς πρωταθλήματος που έδωσαν και έφεραν επίσης οκτώ ισοπαλίες. Μετά την απομάκρυνση του Μπίλι Ντέιβις τον Νοέμβριο, τη δύσκολη αποστολή να συνεφέρει την ομάδα ανέλαβε ο Πολ Τζούελ.

Για να είμαστε τίμιοι, ο παλαίμαχος σέντερ φορ είχε κάνει εξαιρετική δουλειά στη Γουίγκαν, της οποίας ηγήθηκε από το 2001 έως το 2007, οδηγώντας τη από τη Γ' κατηγορία στην Premier League. Στο Ντέρμπι, ωστόσο, ο απολογισμός ήταν 1-6-20 σε όλες τις διοργανώσεις, με το όνομά του να μπαίνει, όσο άδικο και αν είναι για τα παλαιότερα πεπραγμένα του, στη λίστα των χειρότερων καθώς συνδέθηκε άρρηκτα και το χειρότερο σύνολο που έχουμε δει έως τώρα στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η Ντέρμπι πορεύτηκε μαζί του και για μερικούς μήνες την επόμενη σεζόν, με το... διαζύγιο να έρχεται τον Δεκέμβριο του 2008.