Ο 47χρονος Κροάτης προπονητής αποχωρεί από την Τότεναμ, έχοντας προλάβει να κάτσει στον πάγκο σε μόλις επτά παιχνίδια.

Ο Ιγκόρ Τούντορ αποχώρησε από την Τότεναμ λύνοντας κοινή συναινέσει τη συνεργασία του, μόλις 44 ημέρες μετά την πρόσληψή του στις 14 Φεβρουαρίου. Ο Κροάτης τεχνικός, κέρδισε μόνο ένα βαθμό στο πρωτάθλημα σε επτά αγώνες, ενώ η ομάδα ηττήθηκε τέσσερις φορές στα πέντε τελευταία παιχνίδια της Premier League. Οι προπονητές Τόμισλαβ Ρόγκιτς (κόουτς τερματοφυλάκων) και Ρικάρντο Ρανάτσι (κόουτς φυσικής κατάστασης) αποχώρησαν επίσης.

Η ήττα 3-0 από τη Νότιγχαμ ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Τούντορ, αφήνοντας την Τότεναμ στην 17η θέση, μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού. Η μοναδική νίκη του στην Τότεναμ ήρθε στο Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά η ομάδα αποκλείστηκε μετά την ήττα 5-2 στην πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία. Με την αποχώρηση του Κροάτη, η Τότεναμ ψάχνει τον τρίτο προπονητή της σεζόν, ενώ έχουν ήδη υπάρξει επαφές με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι για πιθανή αντικατάσταση.

Η ομάδα δεν έχει νίκη σε 13 παιχνίδια πρωταθλήματος, το χειρότερο σερί από τη σεζόν 1934-35, με τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία να παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία για τους οπαδούς των Spurs.