Ο Τούντορ και η ταπείνωση του Κίνσκι! Πρόωρο τέλος για τον Κροάτη; (poll)

Η ντροπιαστική διαχείριση του Ιγκόρ Τούντορ απέναντι στον Αντονίν Κίνσκι και η αποτυχία του να κρατήσει την ομάδα στα αποδυτήρια καθιστούν σαφές ότι ο Κροάτης έχει χάσει ήδη την μπάλα...

Η ντροπιαστική στάση του Ιγκόρ Τούντορ απέναντι στον Αντονίν Κίνσκι αποτελεί ίσως την απόλυτη ταπείνωση στον αθλητισμό. Ισως είναι βαριά η έκφραση, αλλά ο Κροάτης τεχνικός δεν βρήκε ούτε μια λέξη παρηγοριάς για τον τερματοφύλακά του σε μια καταστροφική βραδιά που μοιάζει να βυθίζει τον σύλλογο ακόμη πιο πολύ στην κρίση.

Κανείς δεν συμβολίζει την κατρακύλα της Τότεναμ τόσο έντονα όσο ο άτυχος Κίνσκι. Μόλις πριν από 14 μήνες ήταν το χαμογελαστό πρόσωπο μιας προβληματικής ομάδας, ανεβαίνοντας στις εξέδρες για να αγκαλιάσει συγκινημένος την αδελφή του μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Λίβερπουλ στο ντεμπούτο του.

Πόσο διαφορετική ήταν η εικόνα αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη. Ο 22χρονος γκολκίπερ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο συντετριμμένος, έχοντας αντικατασταθεί μόλις στο 17ο λεπτό, αφού είχε δεχθεί τρία γκολ, το καθένα πιο οδυνηρό από το προηγούμενο. Ήταν φανερά απαρηγόρητος, κι όμως ο προπονητής του, Ιγκόρ Τούντορ, δεν μπήκε καν στον κόπο να τον κοιτάξει, ούτε φυσικά να του δώσει το χέρι της παρηγοριάς. Ισως σκεφτόταν την ακατανόητη ενέργειά του να χρησιμοποιήσει σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα έναν τερματοφύλακα που είχε μόλις δυο συμμετοχές φέτος στο League Cup.

Βέβαια, δεν ήταν η μοναδική άστοχη αντίδραση του Τούντορ εκείνο το βράδυ. Όταν ρωτήθηκε αργότερα σε τηλεοπτική συνέντευξη να πει κάτι ενθαρρυντικό για τον νεαρό τερματοφύλακα, απάντησε: «Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε πολύ». Αν όχι τώρα, τότε πότε;

Και το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν ο Κροάτης πρέπει να παραμείνει στη θέση του για το επόμενο ματς. Δεν είναι μόνο ότι έχασε τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του στον πάγκο δεχόμενος 14 γκολ, είναι κυρίως ότι δεν έδειξε ούτε στοιχειώδη ανθρώπινη συμπαράσταση σε έναν τερματοφύλακα που βίωνε τη χειρότερη στιγμή της καριέρας του.

Βεβαίως, ο Τούντορ είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τακτική αλλαγή επιθυμεί, περνώντας στο παιχνίδι τον Βικάριο μετά τα σοβαρά λάθη του Κίνσκι. Όμως δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιτείνει τον... εξευτελισμό του, αγνοώντας τον εντελώς και αφήνοντας στους συνεργάτες του και σε παίκτες, όπως ο Ζοάο Παλίνια, τον ρόλο να τον παρηγορήσουν.

Στα τελευταία λεπτά της ήττας με 5-2, όταν οι κάμερες έδειχναν τον πάγκο της Τότεναμ και τα παγωμένα βλέμματα των παικτών, ενισχύθηκε η αίσθηση ότι ο Τούντορ έχει ήδη χάσει τα αποδυτήρια. Κι όλα αυτά σε λιγότερο από έναν μήνα. Η Τότεναμ μοιάζει πλέον παγιδευμένη σε μια δίνη, με έναν υπηρεσιακό προπονητή που δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε τα απαραίτητα διαπιστευτήρια ούτε τις λύσεις για να αναστρέψει την κατάσταση.

Ακόμη χειρότερα, δεν δείχνει καν πρόθυμος να εξηγήσει τις αποφάσεις του, όπως το να ρίξει έναν ανέτοιμο τερματοφύλακα σε ένα από τα πιο απαιτητικά ματς του Champions League και να του αφαιρέσει την εμπιστοσύνη μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Όταν ο Κάριους έκανε τα μοιραία λάθη του στον τελικό του Champions League το 2018 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιούργκεν Κλοπ στάθηκε δίπλα του για εβδομάδες και μήνες. Ο Τούντορ, μια προσωρινή και μάλλον άνευ έμπνευσης επιλογή από την αρχή, δείχνει ανίκανος να επιδείξει την ίδια ανθρώπινη κατανόηση. Και αυτό λέει πολλά για έναν σύλλογο που κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, ο Τούντορ φαίνεται να ανησυχεί περισσότερο για τη δική του φήμη παρά για την ψυχολογία της ομάδας. Έχει μεταβεί από τη σκληρή ειλικρίνεια σε υπεκφυγές και δηλώσεις που θυμίζουν φανφάρες χωρίς ουσία, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σε αντίθεση με άλλους προπονητές, ο 48χρονος δεν δείχνει καν διάθεση να επικοινωνήσει ή να καθησυχάσει τους παίκτες του. Η ομάδα, σε αυτή την κατάσταση, φαίνεται να έχει χάσει το ηθικό της, ενώ η έλλειψη ηγεσίας από τον πάγκο ενισχύει το αίσθημα χάους.

Οι Βρετανοί το πάνε ένα βήμα παραπέρα και τονίζουν πως ο 48χρονος κινδυνεύει να προκαλέσει ζημιά πολύ μεγαλύτερη από την καταστροφή της αυτοπεποίθησης ενός νεαρού τερματοφύλακα. Για έναν σύλλογο με γήπεδο αξίας ενός δισεκατομμυρίου λιρών, το ενδεχόμενο να κατρακυλήσει προς την Championship θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες ντροπές της σύγχρονης εποχής της Premier League.

Oλοι αναρωτιούνται για το ποια είναι η εμπειρία του Τούντορ για να αποτρέψει μια τέτοια καταστροφή; Πολύ περιορισμένη. Μερικές σύντομες αποστολές «διάσωσης» στην Ιταλία δεν αποτελούν ιδιαίτερα πειστικό βιογραφικό για μια μάχη τέτοιου μεγέθους. Η εμφανής αδιαφορία του ακόμη και για τα βασικά της διαχείρισης των παικτών μπορεί τελικά να αποδειχθεί μοιραία για την παρουσία του στην Τότεναμ και να αφήσει πίσω της έναν σύλλογο που κινδυνεύει να χάσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από βαθμούς, την ίδια του την ταυτότητα.

