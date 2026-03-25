Τσιμίκας για Σαλάχ: «Ένας πραγματικός θρύλος που είχα την τύχη να αποκαλώ φίλο μου»

Ο Κώστας Τσιμίκας έσπευσε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του φίλο, Μο Σαλάχ, που αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, μ' ένα υπέροχο ποστ.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για το τέλος της συνεργασίας με τον Μοχάμεντ Σαλάχ το προσεχές καλοκαίρι έγινε το απόγευμα της Τρίτης (24/03) και τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, ο δικός μας Κώστας Τσιμίκας θέλησε να πει κι εκείνος κάτι για το τέλος της εποχής του Αιγύπτιου εξτρέμ στους «Ρεντς».

Ο Έλληνας αριστερός μπακ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μία σειρά από φωτογραφίες με προσωπικές τους στιγμές, αφού είναι γνωστό πως οι δυό τους διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις.

Εκείνος ανέφερε μεταξύ άλλων πως πρόκειται για έναν αληθινό θρύλο που είχε την τύχη να τον αποκαλεί φίλο του ενώ χαρακτήρισε τη σχέση τους ως μία από τις πιο στενές και σημαντικές φιλίες που δημιούργησε στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσιμίκα

Μο Σαλάχ❤️,

Θυμάμαι να σε βλέπω στην τηλεόραση και να σου λέω ότι είσαι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες της γενιάς μας. Η ζωή συμβαίνει και είχα την τύχη να στο πω αυτό αυτοπροσώπως τόσες πολλές φορές. Ένας αληθινός θρύλος που είχε την τύχη να τον αποκαλώ φίλο μου. Μία από τις πιο στενές και σημαντικές φιλίες που δημιούργησα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα μέχρι στιγμής.

Ένας πολύ καλός ακροατής, ένας πολύ καλός σύμβουλος και τόσο υπομονετικός με όλες τις εκρήξεις μου (😅).



Μο,

Σε ευχαριστώ για την καθημερινή σου παρέα τα τελευταία 5 χρόνια, τα γέλια, τις συζητήσεις, τα επιτεύγματα, που με ωθείς να γίνω καλύτερος άνθρωπος και επίσης που είσαι η έμπνευσή μου μέσα και έξω από το γήπεδο.

Χαιρετισμούς για πολλά, πολλά πολλά άλλα πράγματα που έρχονται.

Ό,τι καλύτερο αδερφέ μου σε εσένα και την οικογένειά σου 🙏🏻

Ο Αιγύπτιος Βασιλιάς μας, YNWA #11

Υ.Γ., όλοι ξέρουμε ότι είμαι και ο καλύτερός σου φίλος στο ποδόσφαιρο 😂