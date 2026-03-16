Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στο Νησί, η Τσέλσι τιμωρήθηκε με «βαρύ» πρόστιμο και απαγόρευση μεταγραφών, λόγω ορισμένων παρατυπιών επί διοίκησης Αμπράμοβιτς.

Δεν φτάνουν τα δύσκολα αγωνιστικά ζητήματα που καλείται να λύσει, η Τσέλσι έχει ακόμη έναν μπελά στο κεφάλι της, ο οποίος μάλιστα δεν σχετίζεται με το παρόν, αλλά με το παρελθόν του συλλόγου.

Συγεκριμένα, αφορά την εποχή που στη διοίκηση ήταν ο άνθρωπος που γιγάντωσε τους «μπλε», ο Ρώσος μεγιστάνας Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που αποχώρησε και άφησε τα ηνία στους Αμερικανούς και τον Τοντ Μπόελι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από την Αγγλία, οι Λονδρέζοι τιμωρήθηκαν με το βαρύτατο πρόστιμο ύψους 10.75 εκατομμυρίων λιρών, καθώς και απαγόρευση μεταγραφών για ένα έτος με αναστολή. Επίσης, απαγόρευση μεταγραφών διάρκειας 9 μηνών και όσον αφορά την Ακαδημία.

Ο λόγος που η Ανεξάρτητη Επιτροπή επέβαλε τις συγκεκριμένες ποινές έχει να κάνει με παραβιάσεις των κανόνων της Premier League σχετικά με την Χρηματοοικονομική Αναφορά, τις επενδύσεις σε τρίτους και τους τρόπους ανάπτυξης των νεαρών ποδοσφαιριστών, όπως αναφέρει ο έγκριτος Μπεν Τζέικομπς.