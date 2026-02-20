Ποστέκογλου: «Ήταν λάθος η απόφαση να αναλάβω τη Νότιγχαμ Φόρεστ»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Άγγελος Ποστέκογλου, παραδέχθηκε ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή του να αναλάβει τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Άγγελός Ποστέκογλου, μετά τα όσα είπε για την θητεία του στη Τότεναμ, αποφάσισε να «σπάσει» την σιωπή του και για τα όσα διαδραματίστηκαν στο σύντομο πέρασμα του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ελληνό-Αυστραλός προπονητής στη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «The Overlap», δήλωσε ότι μετανιώνει που ανέλαβε τον πάγκο της Φόρεστ, πιστεύοντας ότι ήταν «πολύ νωρίς» μετά την αποχώρηση του από τα «σπιρούνια».

Θυμίζουμε ότι ο Ποστέκογλου απολύθηκε από την Τότεναμ το περασμένο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι έσπασε την 17χρονη «ξηρασία» του συλλόγου, κατακτώντας το Europa League λίγες εβδομάδες νωρίτερα και την ίδια μοίρα είχε και στην επόμενη ομάδα του, όπου απομακρύνθηκε μετά από 39 ημέρες, χωρίς να έχει καταφέρει ωστόσο να πετύχει κάποια νίκη.

«Όλη η κατάσταση με τη Φόρεστ ήταν δική μου ευθύνη. Νομίζω ότι πρέπει να προσέχεις τι εύχεσαι. Ήταν μια κακή απόφαση εκ μέρους μου να πάω εκεί και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη γι' αυτό. Δεν έχει νόημα να κατηγορούμε το χρονοδιάγραμμα ή τις περιστάσεις, δεν έπρεπε ποτέ να είχα πάει. Ήταν πολύ σύντομα μετά την Τότεναμ».

«Μπήκα στην ομάδα σε μία εποχή που είχαν συνηθίσει να κάνουν τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και παρόλο που πάντα επρόκειτο να κάνω τα πράγματα διαφορετικά, έπρεπε να βρω το πως θα το αντιμετωπίσω. Ήταν δικό μου λάθος. Δεν φταίει κανένας άλλος».

«Ήταν η πρώτη φορά που δεν είχα δουλέψει εδώ και 20 και πλέον χρόνια και ήμουν χαμένος. Στην offseason, συνήθως είσαι απασχολημένος με τις μεταγραφές, την προετοιμασία, το μυαλό σου είναι πάντα απασχολημένο. Αυτή τη φορά δεν ήμουν και ένιωθα χαμένος».

Ο αγγλικός σύλλογος έχει έκτοτε διορίσει δύο ακόμη προπονητές, με τον Βίτορ Περέιρα να διαδέχεται πριν λίγα 24ώρα τον Σον Ντάις και να γίνεται ο τέταρτος μόνιμος προπονητής της ομάδας για τη σεζόν, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για την Premier League.

Ο Ποστέκογλου τελικά απολύθηκε από τη Φόρεστ μόλις 19 λεπτά μετά την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του και πιστεύει ότι θα έπρεπε να είχε κάνει πιο «εκτεταμένες συζητήσεις» πριν αναλάβει τη θέση.

«Τελικά, πρέπει να αναλάβω την ευθύνη. Πήρα μια απόφαση βασιζόμενος στο ότι δεν δούλευα και είδα μια ομάδα παικτών που πίστευα ότι μπορούσα να βελτιώσω. Αυτό με τύφλωσε ως προς την πραγματικότητα, δεν επρόκειτο ποτέ να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Ακόμα κι αν είχα κερδίσει μερικά παιχνίδια, δεν θα με είχαν κρατήσει», πρόσθεσε.

«Αλλά κάθε προπονητής πρέπει να περάσει από μια δύσκολη περίοδο. Έτσι μαθαίνεις για τους ανθρώπους, παίκτες, προσωπικό, οπαδούς. Πρέπει να το ζεις. Στην Τότεναμ, το κάναμε αυτό. Περάσαμε τη δύσκολη περίοδο και πήραμε την ανταμοιβή. Είχα αυτούς τους παίκτες στην παλάμη του χεριού μου μετά από αυτό. Κοιτάζοντας πίσω, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Θα έπρεπε να είχα κάνει πιο εκτενείς συζητήσεις πριν αναλάβω τη δουλειά. Αλλά πάντα ήμουν ο τύπος που έλεγε: Βάλτε με εκεί και θα σας δείξω τι αξίζω».

Ο 60χρόνος τεχνικός τέλος, αναφέρθηκε και στον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, λέγοντας πως παρά τα όσα συνέβησαν μεταξύ τους, εξακολουθεί να πιστεύει πως τα όσα έχει καταφέρει η Φόρεστ έγιναν χάρη στη δική του επιμονή.

«Ο ιδιοκτήτης (Βαγγέλης Μαρινάκης) θέλει απλώς να κερδίζει. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για εκείνον, αλλά πιθανότατα (η Φόρεστ) δεν θα ήταν καν στην Premier League και δεν θα είχε πετύχει τα όσα πέτυχε χωρίς τη βοήθεια του. Όμως απαιτεί άμεσα αποτελέσματα».