Όταν το αποφάσισε ο βασιλιάς: Το τέλος του Σαλάχ στη Λίβερπουλ! (Poll)

Κάποιοι μιλούν για εγωισμό, άλλοι για ανθρώπινη αντίδραση μετά από χρόνια προσφοράς, το ραγισμένο όμως γυαλί ράγισε και δεν κόλλησε ποτέ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αισθάνθηκε ότι έγινε αποδιοπομπαίος τράγος, ξέσπασε δημόσια, όμως το timing αποδείχθηκε καταλυτικό. Οι εντάσεις που ακολούθησαν δεν έμειναν απλώς μια στιγμή εκνευρισμού. Το «γυαλί» είχε ήδη ραγίσει και πλέον είναι οριστικό: το καλοκαίρι ο Αιγύπτιος σταρ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, κλείνοντας έναν κύκλο σχεδόν μιας δεκαετίας στο Άνφιλντ.

Στο ποδόσφαιρο η στιγμή που επιλέγεις να μιλήσεις μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μετά το 3-3 απέναντι στη Λιντς, σε μια περίοδο που η Λίβερπουλ προσπαθούσε να βρει σταθερότητα, ο Σαλάχ στάθηκε δίπλα στο πούλμαν της ομάδας, μέσα στη βροχή, και με λίγες αλλά αιχμηρές φράσεις άνοιξε μια ρωγμή που δύσκολα θα μπορούσε να κλείσει.

Ο Αιγύπτιος δήλωσε ότι αισθάνεται πως ο προπονητής του, Άρνε Σλοτ, τον έθεσε ουσιαστικά εκτός πλάνων και αποκάλυψε ότι η σχέση τους έχει διαλυθεί. Για έναν παίκτη που τα τελευταία χρόνια ταυτίστηκε με τις επιτυχίες της Λίβερπουλ, αυτά τα λόγια δεν πέρασαν απαρατήρητα. Αντίθετα, πυροδότησαν ένα ερώτημα που μέχρι τότε ψιθυριζόταν μόνο στο παρασκήνιο: μήπως η εποχή Σαλάχ πλησιάζει στο τέλος της;

Πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών της Λίβερπουλ Παίκτης Γκολ Πρώτο γκολ Τελευταίο γκολ Ίαν Ρας 346 1981 1996 Ρότζερ Χαντ 285 1959 1969 Μοχάμεντ Σαλάχ 255 2017 2026 Γκόρντον Χόντσον 241 1926 1935 Μπίλι Λίντελ 228 1946 1960 Στίβεν Τζέραρντ 186 1999 2015 Ρόμπι Φάουλερ 183 1993 2007 Κένι Νταλγκλίς 172 1977 1987 Μάικλ Όουεν 158 1997 2004 Χάρι Τσέιμπερς 151 1919 1927

Η αφετηρία της έντασης ήταν και αγωνιστική. Ο Σαλάχ έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, κάτι σχεδόν αδιανόητο για την καριέρα του στην Αγγλία. Για τον ίδιο, δεν ήταν απλώς μια τεχνική επιλογή. Ήταν το σημάδι ότι είχε γίνει ο εύκολος στόχος για τα προβλήματα της ομάδας. «Κάποιος δεν με θέλει στο κλαμπ», είπε τότε, δείχνοντας ξεκάθαρα την ενόχλησή του.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα του μέσα στη σεζόν δεν θύμιζε τον παίκτη που λίγους μήνες νωρίτερα άγγιζε ιστορικά επίπεδα απόδοσης. Η παραγωγικότητά του είχε μειωθεί και ο Σλοτ έψαχνε λύσεις, δοκιμάζοντας διαφορετικά σχήματα. Όμως για τον Σαλάχ, το ζήτημα δεν ήταν μόνο αγωνιστικό. Μίλησε για μια σχέση που είχε χαθεί, για υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και για μια έντονη ψυχολογική φθορά.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τι έχει προσφέρει ο Σαλάχ στον σύλλογο. Με δεκάδες γκολ, ασίστ, τίτλους και μια τεράστια επιρροή στο παιχνίδι της Λίβερπουλ, η θέση του στην ιστορία του κλαμπ είναι δεδομένη. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της σύγχρονης εποχής του συλλόγου και τρίτος σκόρερ όλων των εποχών.

Ωστόσο, ακόμη και οι πιο μεγάλες συνεργασίες φτάνουν κάποια στιγμή σε ένα σημείο καμπής. Μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής επέστρεψε στην ομάδα και αγωνίστηκε σε 13 παιχνίδια, όμως η κατάσταση δεν επανήλθε πραγματικά ποτέ στην προηγούμενη ισορροπία. Οι αποστάσεις είχαν ήδη δημιουργηθεί και η απόφαση για το μέλλον είχε αρχίσει να διαμορφώνεται.

Σαλάχ, κληρονομιά που δύσκολα θα ξεχαστεί

Πολλοί φίλοι της Λίβερπουλ το διαισθάνονταν ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, η επιβεβαίωση δεν κάνει την πραγματικότητα πιο εύκολη να την αποδεχτείς. Από την άφιξή του το 2017, ο Σαλάχ άλλαξε τα στάνταρ στο Άνφιλντ. Ακόμη και σε μια από τις πιο δύσκολες σεζόν των τελευταίων ετών, η παρουσία του στο γήπεδο αρκούσε για να πιστεύουν οι φίλαθλοι στην εξέδρα ότι μια στιγμή μαγείας μπορούσε να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή.

Τώρα, η επικείμενη αποχώρηση του παίκτη που οι φίλαθλοι αποκαλούν «Αιγύπτιο Βασιλιά» κλείνει ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Το ερώτημα που ήδη πλανάται είναι απλό αλλά βαρύ: πώς θα μοιάζει η Λίβερπουλ χωρίς τον Σαλάχ; Είναι μια σκέψη που θα χρειαστεί χρόνο για να γίνει συνήθεια. Μέχρι τότε, οι τελευταίοι μήνες της σεζόν αναμένεται να έχουν έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Η εικόνα του να κάθεται μπροστά σε μια προθήκη με τρόπαια και να ανακοινώνει ότι αυτή είναι η τελευταία του σεζόν στο κλαμπ δεν ήταν κάτι που περίμενε κανείς μέσα στη σχετική ηρεμία της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ωστόσο, η ξεκάθαρη στάση και η σαφήνεια της απόφασης ίσως ήταν το σωστό βήμα. Έτσι, ο Σαλάχ θα έχει πλέον τον χρόνο για έναν αποχαιρετισμό που του αξίζει, ενώ παράλληλα η Λίβερπουλ μπορεί να ξεκινήσει να σχεδιάζει το μέλλον και να αναλάβει τη δύσκολη αποστολή της αντικατάστασης ενός παίκτη που άφησε τόσο μεγάλο αποτύπωμα.

Ο 33χρονος έδωσε τον τόνο στο Άνφιλντ από την πρώτη στιγμή. Μετά την εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν, βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το Champions League το 2019 και να φτάσει στο πολυπόθητο πρωτάθλημα της Premier League το 2020, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες αναμονής.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Από τον τραυματισμό στον τελικό του Champions League το 2018 μέχρι χαμένες μάχες για τίτλους και κάποιες δημόσιες εντάσεις, ο Σαλάχ πέρασε πολλά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Παρόλα αυτά, με ένα FA Cup, δύο League Cup και καθοριστική συμβολή στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, η παρακαταθήκη του παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Και έτσι, ενώ η Λίβερπουλ κοιτά ήδη την επόμενη μέρα, η ιστορία του Σαλάχ στο Άνφιλντ περνά σιγά σιγά στη σφαίρα της κληρονομιάς, μιας κληρονομιάς που δύσκολα θα ξεχαστεί, ακόμη κι αν το τέλος της ήρθε πιο απότομα απ’ όσο περίμεναν πολλοί.

