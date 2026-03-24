Σαλάχ και Λίβερπουλ δεν θα συνεχίσουν μαζί, αφού ο Αιγύπτιος φορ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους Reds. H ανακοίνωση της Λίβερπουλ.

Ο Μο Σαλάχ δεν είναι χαρούμενος στο Λίβερπουλ και δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του. Ο Αιγύπτιος φορ πήρε την απόφαση και το καλοκαίρι θα πει αντίο στους Reds. Το γυαλί είχε ραγίσει από πέρσι, ωστόσο φέτος... έσπασε και δεν ξανακολλά. Ο 33χρονος αναζητούσε τρόπο για να βρει ξανά τον παλιό καλό του εαυτό, όμως ο ίδιος θεώρησε πως καλύτερο θα ήταν να αποχωρήσει από την περσινή πρωταθλήτρια.

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τον διεθνή Αιγύπτιο ώστε να αποχωρήσει από το Άνφιλντ το καλοκαίρι, παρότι το υπάρχον συμβόλαιό του - το οποίο υπέγραψε πέρυσι - είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.Ο Σαλάχ θα φύγει από τη Λίβερπουλ ως ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία της, έχοντας κατακτήσει οκτώ τρόπαια - μεταξύ αυτών δύο πρωταθλήματα Premier League και το Champions League το 2019 - ενώ βρίσκεται τρίτος στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου, με 255 γκολ.

Το μέλλον του Σαλάχ είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά από μια εκρηκτική συνέντευξη που έδωσε, όταν έμεινε στον πάγκο χωρίς να αγωνιστεί στο 3-3 με τη Λιντς τον Δεκέμβριο. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο δεν τον επέλεξε ο Άρνε Σλοτ.Ο Αιγύπτιος επιθετικός δήλωσε ότι ένιωσε πως «τον πέταξαν εκτός ομάδας» και ότι η σχέση του με τον Σλοτ είχε διαρραγεί. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει τον Ιανουάριο υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έχει γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τα προβλήματα της Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια, ο Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής της Λίβερπουλ για τον αγώνα του Champions League με την Ίντερ, τον οποίο η αγγλική ομάδα κέρδισε με 1-0.

Ωστόσο, ο Σαλάχ επανεντάχθηκε στη Λίβερπουλ μετά το φετινό Copa Africa και από τις 21 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει βασικός σε 13 αγώνες του συλλόγου. «Με πολλά ακόμη να διακυβεύονται αυτή τη σεζόν, ο Σαλάχ παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στο να πετύχει η Λίβερπουλ το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η στιγμή για να τιμηθεί πλήρως η κληρονομιά και τα επιτεύγματά του θα έρθει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου.