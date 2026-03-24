Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα γκολ, ασίστ και τίτλους, ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Αιγύπτιου σταρ να αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα το προσεχές χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρει το Sport Bible, το Oddschecker θεωρεί ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι να συνεχίσει ο 33χρονος μεσοεπιθετικός την καριέρα του στο MLS, εκεί όπου έκλεισε λίγες ώρες νωρίτερα ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Στη δεύτερη θέση της λίστας, βρίσκουμε Αλ Ιτιχάντ και Αλ Νασρ, με την Αλ Χιλάλ να ακολουθεί. Πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, με Μπαρτσελόνα, Μίλαν και Μπάγερν Μονάχου να εντοπίζονται παρακάτω στη λίστα, πάνω από Ντόρτμουντ και Άρσεναλ. Ο Σαλάχ έχει αγωνιστεί εκτός των Κόκκινων σε Ρόμα, Φιορεντίνα, Τσέλσι, Βασιλεία και Αλ Μοκαουλούν, παίζοντας στην Ευρώπη από το 2012.