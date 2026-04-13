Δημοσίευμα στην Ιταλία αποκαλύπτει πως η Ρόμα δεν έχει πρόθεση να κρατήσει τον Κώστα Τσιμίκα, το μέλλον του οποίου θα εξαρτηθεί από τη Λίβερπουλ το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Κώστας Τσιμίκας βρήκε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε ένα νέο πρωτάθλημα το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν η Ρόμα προχώρησε σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για να τον αποκτήσει ως δανεικό για τη φετινή σεζόν.

Μέσα σε αυτό το διάστημα πάντως ο Έλληνας διεθνής δεν έχει καταφέρει να κερδίσει μια θέση στην αρχική ενδεκάδα των Ρωμαίων και στην Ιταλία γίνεται λόγος πως δύσκολα θα συνεχίσει στην ιταλική πρωτεύουσα την επόμενη περίοδο.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, η Ρόμα δεν έχει μείνει ικανοποιημένη από την παρουσία του Τσιμίκα στη Ρώμη και δεν έχει πρόθεση να τον κρατήσει στο ρόστερ και μετά το καλοκαίρι.

Όπερ σημαίνει πως σε λίγους μήνες θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, η οποία από εκεί και έπειτα θα αποφασίσει για το μέλλον του στο Μέρσεϊσαϊντ. Θυμίζουμε πως τη φετινή περίοδο ο Τσιμίκας έχει καταγράψει μόλις 626 αγωνιστικά λεπτά μέσα από 17 παρουσίες με τους Τζαλορόσι, ενώ μετράει και μια ασίστ στο Europa League.