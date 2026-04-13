Τσιμίκας: Στην Ιταλία γράφουν πως θα αποχωρήσει από τη Ρόμα
Ο Κώστας Τσιμίκας βρήκε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε ένα νέο πρωτάθλημα το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν η Ρόμα προχώρησε σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για να τον αποκτήσει ως δανεικό για τη φετινή σεζόν.
Μέσα σε αυτό το διάστημα πάντως ο Έλληνας διεθνής δεν έχει καταφέρει να κερδίσει μια θέση στην αρχική ενδεκάδα των Ρωμαίων και στην Ιταλία γίνεται λόγος πως δύσκολα θα συνεχίσει στην ιταλική πρωτεύουσα την επόμενη περίοδο.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, η Ρόμα δεν έχει μείνει ικανοποιημένη από την παρουσία του Τσιμίκα στη Ρώμη και δεν έχει πρόθεση να τον κρατήσει στο ρόστερ και μετά το καλοκαίρι.
Όπερ σημαίνει πως σε λίγους μήνες θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, η οποία από εκεί και έπειτα θα αποφασίσει για το μέλλον του στο Μέρσεϊσαϊντ. Θυμίζουμε πως τη φετινή περίοδο ο Τσιμίκας έχει καταγράψει μόλις 626 αγωνιστικά λεπτά μέσα από 17 παρουσίες με τους Τζαλορόσι, ενώ μετράει και μια ασίστ στο Europa League.
#ASRoma are not satisfied with Kōstas #Tsimikas’ performances. So the left back will leave #Roma at the end of the season to return to #Liverpool, which have to decide to keep or to sell him again. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2026
