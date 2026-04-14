Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που σχολιάζουν τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League μετά την 1η αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος. Αργότερα, στις 18:00, ακολουθεί το «Ξέρεις από μπάλα» σε νέα ώρα.

Η δράση ξεκινάει στις 16:30 (Cosmote Sport 6) με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον Φαμπιάν Μαροζάν, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του BMW Open του Μονάχου (ATP 500). Αργότερα στις 17:00 (ΕΡΤ2) το Λαύριο θα φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων για τα play-offs της Elite League, ενώ την ίδια ώρα το ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί τον Απόλλων Λεμεσού (Cosmote Sport 3) για την 3η αγωνιστική των playoffs του κυπριακού πρωταθλήματος.

Τέλος για τον δεύτερο γύρο των προημιτελικών του Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αναμετρηθεί στο «Μετροπολιτάνο» με τη Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 2) και η Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» με την Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Cosmote Sport 3).

