Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (14/4) αγώνων του Champions League.

Η ώρα για το πρώτο... πιάτο των επαναληπτικών στα προημιτελικά του Champions League έφτασε, καθώς απόψε (14/4) κρίνονται δυο εισιτήρια.

Στις 22:00 στο «Μετροπολιτάνο» η Ατλέτικο Μαδρίτης καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα και να την αποκλείσει για 3η διαδοχική μεταξύ τους συνάντηση στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων.

Την ίδια ώρα στην Αγγλία και το «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ έχει μπροστά της ένα... βουνό να ανέβει, αφού πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 ενάντια στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, αν θέλει εκείνη να πάρει το εισιτήριο της τετράδας.

Οι αποψινές μεταδόσεις