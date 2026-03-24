Η Ορλάντο Σίτι ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αντουάν Γκριεζμάν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Γάλλο να γίνεται κάτοικος ΗΠΑ το καλοκαίρι.

Εδώ και καιρό ήταν γνωστό το... φλερτ, τώρα ολοκληρώθηκε και ο γάμος! Ο Αντουάν Γκριεζμάν ανακοινώθηκε ως ποδοσφαιριστής της Ορλάντο Σίτι, με τον Γάλλο επιθετικό να ενσωματώνεται στη νέα του ομάδα το καλοκαίρι, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε με το κλαμπ της Φλόριντα μέχρι τη σεζόν 2027/28, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για μία ακόμη σεζόν. Κάπως έτσι, ο Γκριεζμάν θα γίνει και αυτός μέλος του MLS, εκεί όπου βρίσκονται ήδη ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Λούις Σουάρες, ο Χέουνγκ-μιν Σον, ο Τόμας Μίλερ και ο Χάμες Ροντρίγκες.

«Το να φέρουμε τον Αντουάν στο Ορλάντο αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για την πόλη, τους οπαδούς και το MLS» ανέφερε ο ισχυρός άντρας της ομάδας, Μαρκ Γουίλφ, με τον σύλλογο πάντως να ψάχνει αυτήν την ώρα προπονητή, καθώς ο Όσκαρ Παρέχα απομακρύνθηκε μετά το κάκιστο ξεκίνημα τη φετινή σεζόν. Για τον Γκριεζμάν, αυτός θα είναι ο πέμπτος σταθμός στη λαμπρή καριέρα του, καθώς έχει αγωνιστεί πλην της Ατλέτικο Μαδρίτης, και σε Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μπαρτσελόνα.

We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 March 24, 2026