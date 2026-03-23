Ο λόγος που ο Τούντορ δεν παρευρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δεν παρευρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Τότεναμ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ λόγω ενός οικογενειακού πένθους.

Η Τότεναμ υποδέχθηκε χθες (22/03) στην έδρα της τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 0-3 χάρη στα γκολ τον Ζεσούς, Γκιμπς-Γουάιτ και Αβονίγι.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο προπονητής των «σπυρουνιών» ο Ίγκορ Τούντορ εθεάθη να περπατάει προς τη φυσούνα, ενώ γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι είχε ενημερωθεί για τον θάνατο ενός πολυ κοντινού του προσώπου και εν συνεχεία επιβεβαίωθηκε από τους δημοσιογράφους της ομάδας πως εξαιτίας αυτού του τραγικού συμβάντος, ο Κροάτης τεχνικός δεν θα παρευρεθεί στη συνέντευξη Τύπου.

«Ο Ιγκόρ Τούντορ δεν θα αναλάβει τα καθήκοντα του Τύπου μετά τον αγώνα, καθώς μόλις ενημερώθηκε για ένα άμεσο οικογενειακό πένθος. Ο βοηθός προπονητή Μπρούνο Σάλτορ θα μας μιλήσει σύντομα», έγραψε στο «X», ο δημοσιογραφός του Football London, Άλασντεϊρ Γκολντ.

Igor Tudor will not be undertaking post-match media duties as he has just been informed of an immediate family bereavement. Assistant coach Bruno Saltor will be speaking to us instead shortly. https://t.co/wlkrIt39z0 March 22, 2026

«Ο Ιγκόρ έχει ένα προσωπικό ζήτημα, ένα οικογενειακό ζήτημα και πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να δώσω εγώ τη συνέντευξη Τύπου», δήλωσε ο βοηθός προπονητή των Σπερς όταν ρωτήθηκε γιατί δίνει εκείνος τη συνέντευξη μετά τον αγώνα.

Bruno Saltor on Igor Tudor's absence from the press conference: "It's a personal family issue and obviously it's a difficult moment for him." https://t.co/wlkrIt39z0 March 22, 2026

Αναφορικά με το παιχνίδι και την κακή εμφάνιση των παικτών του, ο Σάλτορ σημείωσε: «Στο πρώτο ημίχρονο, νόμιζα ότι ήμασταν στην κορυφή του παιχνιδιού μας, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Μικρές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή μας επηρεάζουν. Όλα πάνε εναντίον μας και αυτό ποναέι, πονάει πολύ».

"It hurts a lot, everything is going against us"



Assistant coach Bruno Saltor steps in for Igor Tudor due to a personal family matter for the Spurs boss 🗣️ pic.twitter.com/LgndL6aaAR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 22, 2026

«Αυτές οι μικρές ενέργειες, αν δεν μας πάνε καλά και αν δεν κεφαλαιοποιούμε από τα λάθη των αντιπάλων μας, τότε πρέπει να είμαστε σε μεγαλύτερη εγρήγορση από το κανονικό».

Πάντως διαρρόες μέσα από τον λονδρέζικο σύλλογο κάνουν λόγο πως ο Τούντορ θα απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τον αγώνα της Τότεναμ με την Σάντερλαντ, που είναι προγραμματισμένος μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.