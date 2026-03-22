Τεράστιο διπλό, 3-0, ενάντια στην Τότεναμ για τη Νότιγχαμ, με τους Spurs να μένουν εκτός τελευταίας τριάδας χάρη στη νίκη (2-0) της Άστον Βίλα κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Είναι γεγονός: Η Τότεναμ απειλείται άμεσα με υποβιβασμό! Οι Λονδρέζοι είδαν τη Νότιγχαμ Φόρεστ να τους νικά 3-0 εντός έδρας και να τους προσπερνά στη βαθμολογία της Premier League, με τους Spurs να παραμένουν στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού χάρη στο 2-0 της Άστον Βίλα ενάντια στη Γουέστ Χαμ...



Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα κατάφερε να προηγηθεί στην εκπνοή του πρώτου μέρους, με τον Ζεσούς να πιάνει την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Γουίλιαμς και να βάζει δύσκολα στους γηπεδούχους, που προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα μα είδαν το δοκάρι να σταματά τον Τελ.



Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ στο 62’, όταν το γύρισμα του Χάντσον-Οντόι μέσα στην περιοχή βρήκε τον Γκιμπς-Γουάιτ, που από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, καθαρίζοντας ουσιαστικά τη δουλειά! Το τελικό 3-0, διαμορφώθηκε στο 87’ με τον Αβονίγι να σκοράρει από κοντά μετά από μπαλιά του Γουίλιαμς.



Αυτό ήταν το 13ο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη για την Τότεναμ, που έχει μπλέξει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, με τον πρώτο υποβιβασμό μετά το 1977 να είναι ορατός...

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 2-0

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στην Premier League, η Άστον Βίλα χαμογέλασε ξανά, καθώς επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Γουέστ Χαμ και παρέμεινε γερά στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League, ούσα τέταρτη και στο +5 από τους διώκτες της. ΜακΓκιν (15’) και Γουότκινς (68’) βρήκαν δίχτυα για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, με τα Σφυριά να παραμένουν στη 18η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από τη σωτηρία και την Τότεναμ.