Με γκολ του Ριτσάρλισον στο 90+2 η Τότεναμ επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Σίδνεϊ.

Ο Ριτσάρλισον... ξέρανε την Τσέλσι στο φινάλε! Η Τότεναμ νίκησε τους Μπλε με 2-1 σε φιλικό ματς που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς σε διάφορα μέρη του κόσμου την προετοιμασία τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που έπεται. Σε ένα από τα πολλά φιλικά που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα, η Τότεναμ επιβλήθηκε της Τσέλσι με 2-1, χάρη σε γκολ του Ριτσάρλισον στην εκπνοή.

Η ομάδα του Αλόνσο προηγήθηκε με κεφαλιά του Εστεβάο στο 21' αλλά οι Σπερς έφεραν... τούμπα την αναμέτρηση. Ο νεοαποκτηθείς Σάντρο Τονάλι ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι, με τον Ριτσάρλισον να δίνει τη νίκη λίγο πριν τη λήξη του ματς με γκολ εξ' επαφής.