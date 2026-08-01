Τότεναμ - Τσέλσι 2-1: Ο Ριτσάρλισον έδωσε τη φιλική νίκη στα Σπιρούνια
Ο Ριτσάρλισον... ξέρανε την Τσέλσι στο φινάλε! Η Τότεναμ νίκησε τους Μπλε με 2-1 σε φιλικό ματς που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των δύο ομάδων.
Τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς σε διάφορα μέρη του κόσμου την προετοιμασία τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που έπεται. Σε ένα από τα πολλά φιλικά που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα, η Τότεναμ επιβλήθηκε της Τσέλσι με 2-1, χάρη σε γκολ του Ριτσάρλισον στην εκπνοή.
Η ομάδα του Αλόνσο προηγήθηκε με κεφαλιά του Εστεβάο στο 21' αλλά οι Σπερς έφεραν... τούμπα την αναμέτρηση. Ο νεοαποκτηθείς Σάντρο Τονάλι ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι, με τον Ριτσάρλισον να δίνει τη νίκη λίγο πριν τη λήξη του ματς με γκολ εξ' επαφής.
10 MAN TOTTENHAM WIN IT IN STOPPAGE TIME! 🔥— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) August 1, 2026
Richarlison taps the ball into an empty net after Jamie Donley's strike bounced off the woodwork, sealing a 2-1 victory for @SpursOfficial in Sydney ⚪️
Watch the post match coverage of #CHEvTOT live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/WZyUo6s8b4
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