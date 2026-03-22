Η Σάντερλαντ πήρε το ντέρμπι, επικράτησε 2-1 της Νιουκάστλ εκτός έδρας και ονειρεύεται ακόμα για μια θέση στην Ευρώπη!

Η Σάντερλαντ πήρε ξανά το ντέρμπι, επικράτησε 2-1 μέσα στο Σεντ Τζέιμς Παρκ της Νιουκάστλ και εκτός από το γόητρο, βλέπει ξανά τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή νίκη για τις «Μαυρόγατες» κόντρα στις «Καρακάξες». Η Νιουκάστλ μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις στο 10ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ένα λάθος του Ο'Νάιεν έστειλε την μπάλα κατευθείαν πάνω στον Βολτεμάντε, αυτός μοίρασε τον Άντονι Γκόρντον που με διαγώνιο άνοιξε το σκορ. Οι «Καρακάξες» ήταν καλύτερες στο πρώτο 45λεπτο, δημιούργησαν φάσεις, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν ένα δεύτερο τέρμα.

Η Σάντερλαντ ανέβασε ρυθμούς στην επανάληψη, κυκλοφόρησε εξαιρετικά, εκμεταλλεύθηκε τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων και με αντεπίθεση διαρκείας έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Η κεφαλιά του Τάλμπι στο 57’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα για τη Σάντερλαντ. Η Νιουκάστλ βρήκε με τον Τιαό δίχτυα, αλλά δεν μέτρησε γιατί υπήρχε οφσάιντ. Στο 90' ο Έντσο Λε Φι εκμεταλλεύθηκε την κάκιστη λειτουργία της άμυνας των γηπεδούχων, έκανε το γύρισμα για τον Μπρόμπεϊ ο οποίος διαμόρφωσε το 2-1.