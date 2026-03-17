Ο Τζέιμι Κάραγκερ σε πρόσφατες δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μικέλ Αρτέτα, αλλά και για τον τρόπο παιχνιδιού της Άρσεναλ.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή «Monday Night Football» του Sky Sports και απέρριψε τις «ανησυχίες» αναφορικά με το στυλ παιχνιδιού της Άρσεναλ, επαινώντας αντ' αυτού την ευελιξία του Μικέλ Αρτέτα στη μετάβαση από μια προσέγγιση εμπνευσμένη από τον Γκουαρδιόλα σε έναν πραγματισμό που θυμίζει περισσότερο Μουρίνιο, κάτι το οποίο πιστεύει ότι είναι πρωτοφανές για έναν προπονητή που πρόκειται να κατακτήσει τον τίτλο της Premier League.

«Είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλον προπονητή έχουμε δει, σίγουρα όσον αφορά την Premier League. Αυτό που έχεις όταν έρχεται το 2019 είναι ότι στα μισά της σεζόν, η Άρσεναλ έχει ήδη κερδίσει το Κύπελλο Αγγλίας και έχει πάρει μερικά μεγάλα scalps, δεν είναι μια σπουδαία ομάδα αλλά καταφέρνει και τερματίζει όγδοη».

«Μερικά χρόνια αργότερα τερματίζουν πέμπτοι και νιώθεις ότι οι οπαδοί τον υποστηρίζουν πραγματικά. Θυμάμαι τον τελευταίο αγώνα της σεζόν όπου υπήρχε αυτή η αίσθηση καλής διάθεσης και η αίσθηση ότι η ομάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

March 16, 2026

«Όταν ο Αρτέτα ήρθε για πρώτη φορά, τον βάλαμε σε ένα κουτί. Είπαμε ότι είναι προπονητής στυλ Πεπ Γκουαρδιόλα και θα παίξει το ποδόσφαιρο του Πεπ στην Άρσεναλ. Τη σεζόν που τερμάτισαν πέμπτοι και μετά δεύτεροι, το ποδόσφαιρο ήταν φανταστικό. Αλλά από την περασμένη σεζόν, έχει μεταμορφωθεί σε ένα στυλ που μοιάζει με εκείνο του Μουρίνιο. Αποκαλώ έτσι την Άρσεναλ και τον Αρτέτα εδώ και μερικά χρόνια, αλλά όχι ως κριτική», πρόσθεσε ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ

«Ο Μουρίνιο και ο Γκουαρδιόλα είναι δύο από τους πιο επιτυχημένους προπονητές των τελευταίων 20 ετών. Έχουν διαφορετικούς τρόπους να το κάνουν, αλλά το συναρπαστικό με τον Αρτέτα είναι ότι ξεκίνησε με τον έναν και εξελίχθηκε στον άλλον. Συνήθως δεν το βλέπεις αυτό στους προπονητές».