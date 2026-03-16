Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βίτορ Περέιρα, εξέφρασε την «αγανάκτηση» του για τις νέες τεχνολογίες, που έχουν εισχωρήσει στο ποδόσφαιρο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχθηκε χθες (15/03) τη Φούλαμ, του γνώριμου Μάρκο Σίλβα, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Premier League και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πολύτιμο τρίποντο, που θα της έδινε μία βαθμολογική «ανάσα», με τις δύο ομάδες να μένουν στη «λευκή» ισοπαλία.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρούν δίχτυα στο 63', με το γκολ του Εντόι όμως, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο 46΄, να ακυρώνεται για οφσάιντ, μετά από την παρέμβαση του VAR. Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά από ένα εξίσου αμφίρροπο οφσάιντ, που πήγε υπέρ της Λίβερπουλ στη νίκη της με 1-0 στο ίδιο γήπεδο λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

«Το VAR έλεγξε την ένδειξη του διαιτητή για το γκολ και διαπίστωσε ότι ο Εντόι βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και συνέστησε την ακύρωση του γκολ», ήταν η επίσημη ετυμγορία της Premier League.

VAR checked the referee’s call of goal – and established that Ndoye was in an offside position and recommended that the goal was disallowed. pic.twitter.com/ZI984kG7BW — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) March 15, 2026

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της Φόρεστ, Βίτορ Περέιρα, στάθηκε στις δύο αυτές αποφάσεις του VAR, οι οποίες πήγαν αμφότερες κατά της ομάδας του και τόνισε πως πλέον δεν μπορεί να πανηγυρίσει τα γκολ, καθώς υπάρχει πάντα ο φόβος της ακύρωσης τους.

«Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Εναντίον της Λίβερπουλ, η απόφαση ήταν να επικυρωθεί το γκολ. Σήμερα συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο που έχουμε τώρα. Δεν μπορείς πλέον να πανηγυρίζεις γκολ, γιατί μετά από ένα λεπτό...».

«Πράγματι πανηγύρισα το γκολ επειδή δεν είδα κάτι που να το ακυρώνει. Στο τέλος μου είπαν ότι ήταν όφσαιντ, δεν ξέρω, όσο ένα δάχτυλο. Δεν καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο».

Nottingham Forest manager Vitor Pereira says he no longer feels able to celebrate goals, after seeing Dan Ndoye’s potential match winner ruled out for the narrowest of offside decisions against Fulham.



It comes after a similarly tight offside call went in Liverpool’s favour in… pic.twitter.com/gkGEL0YHAO March 15, 2026

Η Φόρεστ έχει σκοράρει μόνο δύο γκολ στα τελευταία επτά εντός έδρας παιχνίδια της στο αγγλικό πρωτάθλημα και χθες παρέμεινε για ακόμη μία φορά στο «0», αν και ο Τάιβο Αβονίγι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις για να σκοράρει και να «κλέψει» τους τρεις βαθμούς.

Παρόλ αυτά η ισοπαλία ήταν αρκετή για να επαναφέρει την ομάδα στη 17η θέση και να την βγάλει από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, η Γουέστ Χαμ, η Μπέρνλι και η Γουλβς.

«Αυτό που θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι είναι το πνεύμα της ομάδας. Δοκίμασαν τα πάντα για να κερδίσουν. Οι παίκτες από τον πάγκο προσπάθησαν να βοηθήσουν στη νίκη. Αυτό είναι το πνεύμα που χρειαζόμαστε μέχρι το τέλος της σεζόν. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διατηρήσουμε τη νοοτροπία. Προσπαθούν. Το να μην δεχτούμε γκολ ήταν σημαντικό», πρόσθεσε ο Πορτογάλος τεχνικός.