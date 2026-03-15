Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 3-1 της Άστον Βίλα και έκανε τεράστιο βήμα για την έξοδο στο Champions League. Νέα γκέλα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, 0-0 με τη Φούλαμ.

Σπουδαίο βήμα για την έξοδο στο Champions League έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επικράτησε 3-1 της Άστον Βίλα και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Premier League. Στο +3 από τους ηττημένους οι Κόκκινοι Διάβολοι, με τη Βίλα να μένει χωρίς βαθμό για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με την ομάδα του Μάικλ Κάρικ να έχει την υπεροχή αλλά να περιορίζεται σε μία κεφαλιά του Ντιαλό που απέκρουσε ο Μαρτίνες στο 22' και ένα πολύ άστοχο σουτ του Νταλότ από πλεονεκτική θέση στο 40ό λεπτό. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ντίμπου να σταματά τον Μπούμο στο 52', όμως στην αμέσως επόμενη φάση ήρθε το 1-0 για τους γηπεδούχους, με τον Κασεμίρο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά από κόρνερ του Φερνάντες.

Η εξέλιξη αυτή αφύπνισε τους φιλοξενούμενους, που πρώτα προειδοποίησαν με σουτ του Ονάνα που απέκρουσε ο Λάμενς (63') και εν συνεχεία έφτασαν στην ισοφάριση με εξαιρετικό πλασέ του Μπάρκλεϊ μέσα από την περιοχή δευτερόλεπτα αργότερα! Η χαρά της Βίλα όμως δεν κράτησε πολύ, καθώς επτά λεπτά μετά, μία εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Φερνάντες έβγαλε τετ α τετ τον Κούνια, που τελείωσε ιδανικά τη φάση και επανέφερε το προβάδισμα των Κόκκινων Διαβόλων, που αυτή τη φορά το κράτησαν μέχρι το φινάλε, επεκτείνοντάς το μάλιστα με σουτ του Σέσκο που κόντραρε στο 80'.

Στο μηδέν Νότιγχαμ και Φούλαμ

Νέα γκέλα για τη Νότιγχαμ, η οποία παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 0-0 στη Φούλαμ. Έτσι, η Φόρεστ, η οποία έχει να κερδίσει στο πρωτάθλημα από τις 25 Ιανουαρίου είναι στην 17η θέση και ισοβαθμεί με την 18η Γουέστ Χαμ και την 16η Τότεναμ (ματς λιγότερο). Οι «Κόκκινοι» ήταν καλύτεροι, αλλά δεν είχαν την ουσία για να πάρουν το τρίποντο λύτρωσης κόντρα στην αδιάφορη Φούλαμ. H Nότιγχαμ είχε δοκάρι με τον Άινα στο 58', ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Εντόι βρήκε δίχτυα, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, χωρίς όμως να καταφέρουν να φτάσουν στο τρίποντο.

Άντεξε η Λιντς

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με τη Λιντς, με την ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε να κάνει ακόμα ένα βήμα παραμονής. Η Λιντς αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα με παίκτη λιγότερο, άντεξε στην πίεση και βρέθηκε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Η φιλοξενούμενη πατούσε καλύτερα και απείλησε στο 15ο λεπτό με τον Άαρονσον. Στο 20ο λεπτό, ο Κάλβερτ – Λιούιν απείλησε ξανά για τη Λιντς, χωρίς όμως να βρει δίχτυα. Στο 43' η Λιντς κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Κάλβερτ – Λιούιν αστόχησε. Πριν το τέλος του α' μέρους, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γκούντμουντσον. Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Αετοί» κατάφεραν να προηγηθούν με τον Λέρμα στο 78ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο 87' ο Λακρουά έχασε νέα ευκαιρία για να δώσει τη νίκη στους Λονδρέζους.