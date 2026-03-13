Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκουαρδιόλα εκτίμησε πως με γκέλα, χάνει τον τίτλο
Ούσα στο -7 από την Άρσεναλ με ματς λιγότερο, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Σάββατο (14/3) τη Γουέστ Χαμ, η οποία δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή στην Premier League.
Μιλώντας ενόψει του αγώνα στο Λονδίνο λοιπόν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα εκτίμησε πως με γκέλα, τα πάντα τελειώνουν για την ομάδα του, παρότι είμαστε ακόμα στα μέσα Μαρτίου! «Είμαστε ακόμα εκεί, ξέροντας ότι αν χάσουμε βαθμούς, τελείωσε», ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός, που εξήγησε ότι «όταν φτάνεις στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές, κάθε ομάδα παλεύει για κάτι, για την παραμονή, για την Ευρώπη, για την τετράδα, για τον τίτλο, είναι φυσιολογικό, κάθε ματς μετράει».
Η Σίτι προέρχεται από τη βαριά ήττα ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, με τη ρεβάνς να ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, την ώρα που στο πρωτάθλημα, έχει μαζί με τον αγώνα ενάντια στα Σφυριά, εννέα μέχρι το φινάλε - ένας εκ των οποίων θα είναι εντός έδρας απέναντι στην Άρσεναλ.
Pep “The Premier League is always the difficult one. If we drop points, it’s over” #Pep pic.twitter.com/nAgg5GU9tX— The Pep (@GuardiolaTweets) March 13, 2026
