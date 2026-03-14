Με γκολ του Γκόρντον στο 18', η Νιούκαστλ επικράτησε 1-0 της Τσέλσι εκτός έδρας.

Την ευκαιρία να πιάσει τετράδα έχασε η Τσέλσι, που ηττήθηκε 1-0 από τη Νιούκαστλ εντός έδρας και παρέμεινε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Premier League - με τους νικητές από την άλλη να σκαρφαλώνουν ένατοι και να ετοιμάζονται για τη σπουδαία ρεβάνς με την Μπαρτσελόνα για τους «16» του Champions League.

Οι Καρακάξες ευτύχησαν να προηγηθούν στο 18ο λεπτό, όταν ο Γουίλοκ βγήκε τετ α τετ και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Γκόρντον, που προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, που ήταν και το σκορ στην ανάπαυλα.

Αναμενόμενα, οι Μπλε πίεσαν για την ισοφάριση ακόμη πιο έντονα στο δεύτερο μέρος, με τον Ράμσντεϊλ να σταματά τον Μέρφι στο 49' και τον Ζοάο Πέδρο να μην καταφέρνει να σκοράρει στο 60'. Ο Ντελάπ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 στο 75', με την προσπάθειά του να είναι άστοχη, με περισσότερες καλές στιγμές να ακολουθούν για τους Λονδρέζους (79' Τσάλομπα, 85' Ντελάπ) αλλά το γκολ για την ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ να μην έρχεται, καθώς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τζέιμς έστειλε την μπάλα στο δοκάρι...