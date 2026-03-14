Απίθανο περιστατικό πριν το Τσέλσι-Νιούκαστλ, με τους Μπλε να... περικυκλώνουν τον διαιτητή στο κέντρο του γηπέδου!

Ένα περιστατικό που δεν έχουμε ξαναδεί έλαβε χώρα λίγο πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Νιούκαστλ. Δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει ο αγώνας, οι ποδοσφαιριστές των Μπλε συγκεντρώθηκαν για τον όρκο νίκης αλλά όταν το έπραξαν, εγκλώβισαν τον διαιτητή του αγώνα στη μέση!

Ο Πολ Τίρνεϊ βρέθηκε περικυκλωμένος από τους Λονδρέζους και εθεάθη να κοιτάζει αμήχανα γύρω του, με άπαντες να αναρωτιούνται αν πρόκειται για κάποιο ριζοσπαστικό mind game που συνέλαβε ο Λίαμ Ροσένιορ... Αναμενόμενα, το σκηνικό στο Στάμφορντ Μπριτζ έγινε viral, με τα likes και τα σχόλια, χιουμοριστικά και μη, να δίνουν και να παίρνουν στα social media!