Λίβερπουλ: Οι Ισπανοί κάνουν λόγο για συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες σε Ισπανία και Αγγλία μια είδηση που συνδέει τη Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο και την... ερχόμενη σεζόν.
Για ακόμη μια φορά, ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης και άλλοτε μέσος των ''Reds'' γίνονται πρώτο θέμα, σχετικά με πιθανή συνεργασία τους. Βέβαια τώρα, ισπανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για πλήρη συμφωνία!
Συγκεκριμένα, η Mundo Deportivo επικαλείται την OK Diario, γράφοντας πως υπάρχει deal των δυο πλευρών για το προσεχές καλοκαίρι, το οποίο μάλιστα θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα ξεκινήσει από τον επερχόμενο Ιούνιο.
Βέβαια, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει πως υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για να δούμε τον Αλόνσο στο «Άνφιλντ» (αν ισχύει το deal). Αυτός είναι να μην καταφέρει η ομάδα του Άρνε Σλοτ να κατακτήσει το Champions League, τον μοναδικό σπουδαίο τίτλο τον οποίο διεκδικεί (;) ακόμη η Λίβερπουλ.
‼️ ¡Xabi Alonso ya tiene un acuerdo para entrenar a un nuevo club!https://t.co/Te3Rea1mk4— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.