Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, η Λίβερπουλ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες σε Ισπανία και Αγγλία μια είδηση που συνδέει τη Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο και την... ερχόμενη σεζόν.

Για ακόμη μια φορά, ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης και άλλοτε μέσος των ''Reds'' γίνονται πρώτο θέμα, σχετικά με πιθανή συνεργασία τους. Βέβαια τώρα, ισπανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για πλήρη συμφωνία!

Συγκεκριμένα, η Mundo Deportivo επικαλείται την OK Diario, γράφοντας πως υπάρχει deal των δυο πλευρών για το προσεχές καλοκαίρι, το οποίο μάλιστα θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα ξεκινήσει από τον επερχόμενο Ιούνιο.

Βέβαια, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει πως υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για να δούμε τον Αλόνσο στο «Άνφιλντ» (αν ισχύει το deal). Αυτός είναι να μην καταφέρει η ομάδα του Άρνε Σλοτ να κατακτήσει το Champions League, τον μοναδικό σπουδαίο τίτλο τον οποίο διεκδικεί (;) ακόμη η Λίβερπουλ.