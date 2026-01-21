Ο Άρνε Σλοτ αστειεύτηκε σχετικά με τα σενάρια που συνδέουν τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της Λίβερρπουλ.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ είχε όρεξη για αστεία σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για το μέλλον του στους Reds και τον Τσάμπι Αλόνσο, μετά την αποχώρηση του Βάσκου από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σλοτ στην συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι κόντρα στην Μαρσέιγ για το Champaions League, κλήθηκε να πάρει θέση για τα σενάρια που φέρνουν τον Τσάμπι Αλόνσο ως αντικαταστάτη του. Ο 47χρονος Ολλανδός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Αλόνσο μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι σε έξι μήνες έρχεται...όχι, όχι, αστειεύομαι. Είναι από τις πιο περίεργες ερωτήσεις που έχω δεχτεί. Τι να απαντήσω; Έχω 18 μήνες εδώ και μου αρέσει που είμαι σε αυτόν τον σύλλογο. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα αλλά η κατάσταση αυτή τη σεζόν είναι προφανώς δύσκολη. Ακούσαμε γιουχαρίσματα στην ισοπαλία με την Μπέρνλι, αλλά όχι πολλά, το κατανοώ όμως, κανείς δεν ήταν χαρούμενος».

H Λίβερπουλ βρίσκεται στην 4η θέση της Premier League με τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες, ενώ στο Champions League κατέχει την 11η θέση, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην νοκ άουτ φάση.