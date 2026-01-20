Μπαρτσελόνα: Ο Μπερνάρντο Σίλβα και πάλι στη λίστα της
Ένα όνομα που τα τελευταία χρόνια ακούγεται αρκετά συχνά, έπεσε και πάλι στο... μεταγραφικό τραπέζι της Μπαρτσελόνα, και δεν είναι άλλο από εκείνο του Μπερνάρντο Σίλβα.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως αποτελεί «μήλον της έριδος» για τους Καταλανούς, αφού συχνά πυκνά εμπλέκεται με τις μεταγραφικές τους κινήσεις, είτε στη χειμερινή είτε στην καλοκαιρινή περίοδο.
Έτσι και... φέτος, καθώς δημοσιογράφος της El Chiringuito ανέφερε πως οι «μπλαουγκράνα» -για ακόμη μια φορά- εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον κάνουν δικό τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι συνθήκες δείχνουν να είναι πιο ευνοϊκές.
Το συμβόλαιο του 31χρονου βραχύσωμου άσου εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο, αναφορικά με πιθανή παραμονή του στους «πολίτες», εκεί όπου βρίσκεται τα τελευταία 9 χρόνια! Οι ηγετικές του ικανότητες και φυσικά τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στη φιλοσοφία της Μπάρτσα, που λογικά θα είναι στο... παιχνίδι της απόκτησής του (ως free agent, αν αυτό συμβεί), μαζί με τη Γιουβέντους που επίσης ενδιαφέρεται.
🚨 Barcelona want to sign Bernardo Silva this summer on a free transfer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 20, 2026
At 31-years-old, he's ready for one final challenge in his career away from the Premier League and his experience of winning is a much sought-after quality for Barça.
Juventus remain interested too.… pic.twitter.com/iwykM1v9iC
