Μάντσεστερ Σίτι: Ξέσπασμα του Μπερνάρντο Σίλβα για την διαιτησία (vid)
Δυο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για να κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο Premier League άφησε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) η Μάντσεστερ Σίτι, που έμεινε στο 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Έτιχαντ».
Οι «πολίτες» παρότι προηγήθηκαν δις, είδαν τους αντιπάλους τους να επιστρέφουν στο ματς και εν τέλει να παίρνουν τον βαθμό, με μια φάση στις καθυστερήσεις ωστόσο να έχει σηκώσει πολλή κουβέντα.
Δείτε ΕπίσηςΟ Γκουαρδιόλα αρνείται να «κατηγορήσει» τη διαιτησία για την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι
Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του ματς, ο Έρλινγκ Χάαλαντ φάνηκε να ανατρέπεται εντός περιοχής, ωστόσο διαιτητής και VAR δεν υπέδειξαν πέναλτι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να μην στέκεται στη διαιτησία, αλλά τον Μπερνάρντο Σίλβα να ρίχνει «κεραυνούς» στο flash interview.
Ο Πορτογάλος χαφ τόνισε στις δηλώσεις του πως όλες οι 50-50 φάσεις είναι κατά της Σίτι, όμως είναι κάτι που εκείνος και οι συμπαίκτες του έχουν συνηθίσει, ρίχνοντας προφανώς το... μπαλάκι της «γκέλας» στη διαιτητική ομάδα.
“All the 50-50s have gone against us!”— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 4, 2026
Bernardo Silva expresses his frustrations with the decisions after sharing the points with Nottingham Forest 🗣️@Sports_EmmaD 🎙️
📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/HAqjBPpYyK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.