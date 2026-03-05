Έξαλλος με την διαιτησία που αντιμετώπισε η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (2-2) ήταν ο Μπερνάρντο Σίλβα.

Δυο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για να κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο Premier League άφησε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) η Μάντσεστερ Σίτι, που έμεινε στο 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Έτιχαντ».

Οι «πολίτες» παρότι προηγήθηκαν δις, είδαν τους αντιπάλους τους να επιστρέφουν στο ματς και εν τέλει να παίρνουν τον βαθμό, με μια φάση στις καθυστερήσεις ωστόσο να έχει σηκώσει πολλή κουβέντα.

Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του ματς, ο Έρλινγκ Χάαλαντ φάνηκε να ανατρέπεται εντός περιοχής, ωστόσο διαιτητής και VAR δεν υπέδειξαν πέναλτι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να μην στέκεται στη διαιτησία, αλλά τον Μπερνάρντο Σίλβα να ρίχνει «κεραυνούς» στο flash interview.

Ο Πορτογάλος χαφ τόνισε στις δηλώσεις του πως όλες οι 50-50 φάσεις είναι κατά της Σίτι, όμως είναι κάτι που εκείνος και οι συμπαίκτες του έχουν συνηθίσει, ρίχνοντας προφανώς το... μπαλάκι της «γκέλας» στη διαιτητική ομάδα.