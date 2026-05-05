Δείτε τη βαθμολογία της Premier League και τους αγώνες που απομένουν για Άρσεναλ και Σίτι σε μια σεζόν... θρίλερ!

Η Σίτι υπέπεσε σε τεράστια γκέλα, αφού σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς της σεζόν αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Έβερτον εκτός έδρας. Μάλιστα, το γκολ του Ντοκού περιόρισε κάπως τη ζημιά, μιας και οι Πολίτες ισοφάρισαν στο 97ο λεπτό. Η Άρσεναλ βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, είναι στο +5 από την ομάδα του Πεπ, αλλά με ματς περισσότερο, ενώ υπερτερεί και στη διαφορά τερμάτων. Δυο ματς στο Λονδίνο για την ομάδα του Αρτέτα, ένα ματς με ομάδα της πρώτης πεντάδας για τη Σίτι, όμως κάθε αναμέτρηση είναι... παγίδα.

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 76 (+41) 35 αγ.

2. Μάντσεστερ Σίτι 71 (+37) 34 αγ.



Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Μπέρνλι (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμα της Μάντσεστερ Σίτι

Μπρέντφορντ (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εντός)

Μπόρνμουθ (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)