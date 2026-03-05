Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο κινείται νομικά κατά της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μπορεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο να είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο μέσα σε λίγους μήνες θα αποτελούσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, η οποία θα άλλαζε προπονητή άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν - με Άγγελο Ποστέκογλου και Σον Ντάις να αναλαμβάνουν πριν τον Βίτορ Περέιρα.

Τώρα, ο 52χρονος κόουτς βρίσκεται στον πάγκο της Γουέστ Χαμ και προσπαθεί να την οδηγήσει στην παραμονή στην Premier League εις βάρος της Νότιγχαμ, κατά της οποίας κινείται και νομικά! Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, ο Πορτογάλος έχει προσλάβει δικηγόρους προκειμένου να κινηθεί εναντίον της πρώην ομάδας του.

Για την ώρα, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο λόγος είναι οικονομικός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως υπάρχει πολύ κακό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Εσπίριτο Σάντο οδήγησε πέρυσι τη Φόρεστ στην πρώτη της ευρωπαϊκή έξοδο μετά από τρεις δεκαετίες, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει φτάσει μέχρι τη φάση των «16» του Europa League - την ώρα πάντως που δίνει τη μάχη της για τη σωτηρία.