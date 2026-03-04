Μάντσεστερ Σίτι - Νότιγχαμ: Η σωτήρια επέμβαση του Μουρίγιο στο 90'+8'
Σε ένα χορταστικό ματς, η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε σημαντική ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα έγιναν απίστευτα πράγματα. Ο Σεμένιο αρχικά σούταρε από το όριο της περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Σίλβα, ο οποίος προσπάθησε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Σαβίνιο προσπάθησε στη συνέχεια να γυρίσει προς στην εστία, με τον αντίπαλο γκολκίπερ να είναι μακριά. Σε εκείνο το σημείο όμως, εμφανίστηκε ο Μουρίγιο, ο οποίος με σωτήρια επέμβαση πάνω στη γραμμή κράτησε το 2-2. Με το σκορ αυτό, η Φόρεστ είναι στην 17η θέση με 28 βαθμούς, μια θέση πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.
Il finale rocambolesco di Manchester City-Nottingham Forest, con salvataggio di Murillo sulla linea al 98esimo che potrebbe aver consegnato il titolo ai Gunners: pic.twitter.com/CgiB8eC2kw— Riccardo (@Dulafive5) March 4, 2026
