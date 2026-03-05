Χίρτσελερ κατά Αρτέτα: «Δεν θα γίνω ποτέ σαν αυτόν, να θέλω να κερδίσω έτσι»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της Άρσεναλ και τόνισε πως δεν θα θελήσει ποτέ ναπαίξει έτσι.

Με τους 3 πολύτιμους βαθμούς στις αποσκευές της έφυγε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) η Άρσεναλ από την έδρα της Μπράιτον, επικρατώντας με 0-1 και αυξάνοντας τη διαφορά στους 7 πόντους από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι (που έμεινε στο 2-2 με τη Νότιγχαμ).

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα για ακόμη μια φορά δεν έθελξε με την απόδοσή της, όμως πήρε την ουσία,τους βαθμούς που χρειαζόταν και «στρογγυλοκάθισε» στην κορυφή της Premier League.

Ώστόσο, ο τρόπος παιχνιδιού των «κανονιέρηδων» δεν άρεσε στον Φάμπιαν Χίρτσελερ,που μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασε. Ο τεχνικός των «γλάρων» τόνισε πως ποτέ του δεν θα γίνει σαν τον Αρτέτα, δηλαδή να προσπαθεί να κερδίσει με τέτοιο τρόπο. Αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που έκαναν οι παίκτες της Άρσεναλ, καθώς επίσης και στο γεγονός πως μόνο η ομάδα του ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο.

«Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που παίξαμε ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι μόνο μία ομάδα προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο σήμερα και γι' αυτό είμαι περήφανος για τον τρόπο που το έκαναν.

Δεν θα γίνω ποτέ αυτός ο τύπος προπονητή που προσπαθεί να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να εξελίσσω τους παίκτες. Θέλω οι παίκτες να συνεχίζουν να βελτιώνονται, να παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Στο τέλος, κάθε ομάδα θα τα καταφέρει και θα χάσει χρόνο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο και το όριο πρέπει να τεθεί από την Premier League. Αυτή τη στιγμή, μπορούν απλώς να κάνουν ό,τι θέλουν.

Δεν είμαι σίγουρος αν θα ρωτούσα τώρα όλους εδώ στην αίθουσα, "απόλαυσαν πραγματικά αυτόν τον αγώνα ποδοσφαίρου;". Είμαι σίγουρος ότι ίσως κάποιος σηκώσει το χέρι του επειδή είναι μεγάλος οπαδός της Άρσεναλ. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.»