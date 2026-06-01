Σε 24 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία του Λονδίνου κατά την παρέλαση της Άρσεναλ, ενώ ερευνώνται κι έξι περιπτώσεις μαχαιρώματος. Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 20χρονος.

Το Λονδίνο φόρεσε τα καλά του για την παρέλαση της Άρσεναλ, η οποία βγήκε στους δρόμους της αγγλικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Κυριακής (31/5) για να γιορτάσει την κατάκτηση της Premier League μετά από υπομονή 22 χρόνων. Ορισμένα αγγλικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για παρουσία ιστορικών διαστάσεων που άγγιξε το ένα εκατομμύριο κόσμου, όμως δυστυχώς η παρέλαση δεν είχε μονάχα θετικό πρόσημο.

Όπως έγινε γνωστό άλλωστε, το γιορτινό κλίμα ανά περιπτώσεις απέκτησε επεισοδιακό χαρακτήρα, με την Αστυνομία να προβαίνει σε 24 συλλήψεις και να ερευνά υποθέσεις με έξι μαχαιρώματα κατά τη διάρκεια της παρέλασης! Σύμφωνα με το «Athletic», τα περισσότερα θύματα δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, με εξαίρεση την περίπτωση ενός 20χρονου που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση!

Παράλληλα στην ανακοίνωση που ακολούθησε έγινε γνωστό πως η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για επιθέσεις κατά αστυνομικών, για σεξουαλικές επιθέσεις, καθώς και για κατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών ουσιών. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε αστυνομική παρουσία κατά μήκος της διαδρομής, με σκοπό την υποστήριξη των διοργανωτών και των επιχειρήσεων επιτήρησης και ασφάλειας.

Ωστόσο, είχαμε καταστήσει σαφές ότι η βία και κάθε άλλη μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς δεν θα γίνονταν ανεκτές. Δυστυχώς, σημειώθηκαν εστίες αντικοινωνικής συμπεριφοράς και περιστατικά στα οποία οι αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις εναντίον συναδέλφων τους.

Καθώς προχωρούσε η βραδιά και η πλειονότητα του κόσμου αποχωρούσε για τα σπίτια της, σημειώθηκαν δυστυχώς και νέα περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που συνδέονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη» αναφέρεται μεταξύ άλλων από τις Αρχές.

Παράλληλα η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε ξενοδοχείο του Λονδίνου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ρίψη φωτοβολίδας. Ευτυχώς, από το συμβάν φαίνεται να προκλήθηκαν μονάχα υλικές ζημιές στο εξωτερικό του κτιρίου.