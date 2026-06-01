Άρσεναλ: Χάος στην παρέλαση με 24 συλλήψεις κι έξι μαχαιρώματα στο Λονδίνο
Το Λονδίνο φόρεσε τα καλά του για την παρέλαση της Άρσεναλ, η οποία βγήκε στους δρόμους της αγγλικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Κυριακής (31/5) για να γιορτάσει την κατάκτηση της Premier League μετά από υπομονή 22 χρόνων. Ορισμένα αγγλικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για παρουσία ιστορικών διαστάσεων που άγγιξε το ένα εκατομμύριο κόσμου, όμως δυστυχώς η παρέλαση δεν είχε μονάχα θετικό πρόσημο.
Όπως έγινε γνωστό άλλωστε, το γιορτινό κλίμα ανά περιπτώσεις απέκτησε επεισοδιακό χαρακτήρα, με την Αστυνομία να προβαίνει σε 24 συλλήψεις και να ερευνά υποθέσεις με έξι μαχαιρώματα κατά τη διάρκεια της παρέλασης! Σύμφωνα με το «Athletic», τα περισσότερα θύματα δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, με εξαίρεση την περίπτωση ενός 20χρονου που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση!
Παράλληλα στην ανακοίνωση που ακολούθησε έγινε γνωστό πως η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για επιθέσεις κατά αστυνομικών, για σεξουαλικές επιθέσεις, καθώς και για κατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών ουσιών. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε αστυνομική παρουσία κατά μήκος της διαδρομής, με σκοπό την υποστήριξη των διοργανωτών και των επιχειρήσεων επιτήρησης και ασφάλειας.
Ωστόσο, είχαμε καταστήσει σαφές ότι η βία και κάθε άλλη μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς δεν θα γίνονταν ανεκτές. Δυστυχώς, σημειώθηκαν εστίες αντικοινωνικής συμπεριφοράς και περιστατικά στα οποία οι αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις εναντίον συναδέλφων τους.
Καθώς προχωρούσε η βραδιά και η πλειονότητα του κόσμου αποχωρούσε για τα σπίτια της, σημειώθηκαν δυστυχώς και νέα περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που συνδέονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη» αναφέρεται μεταξύ άλλων από τις Αρχές.
Παράλληλα η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε ξενοδοχείο του Λονδίνου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ρίψη φωτοβολίδας. Ευτυχώς, από το συμβάν φαίνεται να προκλήθηκαν μονάχα υλικές ζημιές στο εξωτερικό του κτιρίου.
Twenty-four people were arrested after a parade to mark Arsenal’s Premier League win, while police are investigating after six stabbings during the event.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 1, 2026
Arsenal celebrated their first league title in 22 years with an open-top bus parade, which followed a circular route around… pic.twitter.com/042uRBTzh9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.