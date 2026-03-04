Ο Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να απαντήσει για τις δυνατότητες της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις, με τον Ισπανό τεχνικό να εμφανίζεται... πεινασμένος για ακόμα περισσότερα.

Παρά το ντεφορμάρισμα των προηγούμενων εβδομάδων η Άρσεναλ εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα της Premier League και να διατηρεί τα ηνία του πρωταθλήματος.

Με αποτελεσματική άμυνα, αλλά και δεκάδες γκολ από στημένες φάσεις, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει καταφέρει να αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό, ακόμα κι αν πολλές φορές έχει δεχθεί κριτική για το παραγωγικό της αποτύπωμα σε open-plays.

Κληθείς να σχολιάσει τη δυναμική της Άρσεναλ στις στημένες μπάλες, ο Ισπανός τεχνικός σχολίασε πως δεδομένα θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αλλά ακόμα δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τον αριθμό των γκολ που έχει σκοράρει η ομάδα του.

«Σίγουρα θέλω να βρίσκομαι σε αυτή, με ενοχλεί που δεν σκοράρουμε περισσότερο (σ.σ από στημένα). Όπως και το ότι δεχόμαστε γκολ. Θέλουμε να είμαστε η καλύτερη και πιο κυρίαρχη ομάδα σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Αυτή είναι η κατεύθυνση αυτής της ομάδας» τόνισε μεταξύ άλλων.