Αρτέτα: «Με ενοχλεί που δεν έχουμε σκοράρει περισσότερα γκολ από στημένα»
Παρά το ντεφορμάρισμα των προηγούμενων εβδομάδων η Άρσεναλ εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα της Premier League και να διατηρεί τα ηνία του πρωταθλήματος.
Με αποτελεσματική άμυνα, αλλά και δεκάδες γκολ από στημένες φάσεις, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει καταφέρει να αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό, ακόμα κι αν πολλές φορές έχει δεχθεί κριτική για το παραγωγικό της αποτύπωμα σε open-plays.
Κληθείς να σχολιάσει τη δυναμική της Άρσεναλ στις στημένες μπάλες, ο Ισπανός τεχνικός σχολίασε πως δεδομένα θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αλλά ακόμα δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τον αριθμό των γκολ που έχει σκοράρει η ομάδα του.
«Σίγουρα θέλω να βρίσκομαι σε αυτή, με ενοχλεί που δεν σκοράρουμε περισσότερο (σ.σ από στημένα). Όπως και το ότι δεχόμαστε γκολ. Θέλουμε να είμαστε η καλύτερη και πιο κυρίαρχη ομάδα σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Αυτή είναι η κατεύθυνση αυτής της ομάδας» τόνισε μεταξύ άλλων.
🚨⛳️ Mikel Arteta: “I’m upset that we don’t score more set pieces goals!”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/AhT0HnrAOg— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2026
