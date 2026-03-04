Υπόθεση Μαγκουάιρ: Από τη σύλληψη στην καταδίκη

Η πολύκροτη υπόθεση του Μαγκουάιρ ξεκίνησε τον Αύγουστο το 2020 στην Μύκονο και ολοκληρώθηκε έξι χρόνια μετά, με τον Άγγλο να κρίνεται τελικά ένοχος.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Χάρι Μαγκουάιρ επισκέφτηκε το νησί των ανέμων για διακοπές, ένα χρόνο αφότου είχε πάρει μεταγραφή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντί 93 εκατ. ευρώ από τη Λέστερ. Ωστόσο βρέθηκε να έχει μπλεξίματα με το νόμο, σε μια πολύκροτη υπόθεση που τράβηξε αρκετό καιρό.

Όλα συνέβησαν έξω από ένα μπαρ, όπου παρέα Άγγλων διαφορετικής ομάδας, εξαπέλυσε ύβρεις στον διάσημο ποδοσφαιριστή. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, μέχρι που επενέβη η αστυνομία. Ο Άγγλος, ο αδερφός του και ένας φίλος τους επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και τους χτύπησαν, με αποτέλεσμα να γίνουν συλλήψεις. Αν και αρχικά προσπάθησαν να φύγουν τελικά οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και από εκεί στην Εισαγγελία της Σύρου.

Στην αρχική απολογία του, ο Άγγλος ισχυρίστηκε ότι ο καβγάς ξεκίνησε επειδή νόμιζε ότι μια παρέα από το μπαρ τον κορόιδευε, ενώ ανέφερε ότι προσπάθησαν να υπνωτίσουν την μικρή του αδερφή, Ντέιζι με χορήγηση άγνωστης ουσίας και ότι επιχείρησαν να τον απαγάγουν.

Ο Μαγκουάιρ είχε κριθεί ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αντίσταση κατά της αρχής και απόπειρα δωροδοκίας, ενώ αρχικά του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή. Εκείνος βέβαια, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Η επανεκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές, αρχικά τον Μάιο του 2023, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισής του, στη συνέχεια τον Φεβρουάριο του 2024 εξαιτίας της αποχής των Ελλήνων δικηγόρων, και άλλες δύο φορές, τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Η έφεση που άσκησε απορρίφθηκε και έξι χρόνια μετά, σύμφωνα με την απόφαση της Τετάρτης (4/3) ο Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 20 ημερών με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 1500 ευρώ.