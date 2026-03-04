Η έφεση του Χάρι Μαγκουάιρ για όσα έγιναν στη Μύκονο το 2020 απορρίφθηκε, με τον Άγγλο αμυντικό να κινδυνεύει μέχρι και να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά, τα όσα έγιναν στη Μύκονο με πρωταγωνιστή τον Χάρι Μαγκουάιρ επανέρχονται στο προσκήνιο, με αγγλικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν πως ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε την έφεση και του επιβλήθηκε εντέλει ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 20 ημερών με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 1.500 ευρώ!



Ο Άγγλος αμυντικός βρισκόταν στο ελληνικό νησί για διακοπές με την οικογένειά του τον Αύγουστο του 2020 και είχε καταλήξει για δύο μέρες στο κρατητήριο, έχοντας χτυπήσει αστυνομικό και έχοντας αντισταθεί της σύλληψης, πριν επιχειρήσει να δωροδοκήσει ανθρώπους των αρχών προκειμένου να τη... σκαπουλάρει.



Όλα αυτά τα χρόνια, ο Μαγκουάιρ προσπαθούσε να καθαρίσει το όνομά του αλλά η έφεσή του απορρίφθηκε, με την ποινή φυλάκισης με αναστολή απλώς να μειώνεται από τους 21 μήνες που ήταν στην αρχή.



Μάλιστα, η καταδίκη του έμπειρου ποδοσφαιριστή ενδέχεται να του προκαλέσει πρόβλημα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με τη Sun να αναφέρει πως θα πρέπει να δηλώσει την καταδίκη προκειμένου να πάρει βίζα για να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.