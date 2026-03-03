Τότεναμ: Στρέφεται επίσημα κατά της διαιτησίας στην Αγγλία
Η Τότεναμ με επίσημη επιστολή της στην αρμόδια αρχή διαιτησίας στην Αγγλία, εξέφρασε την ανησυχία της για τις διαιτητικές αποφάσεις κυρίως μετά τα ματς με Άρσεναλ και Φούλαμ.
Σύμφωνα με το «BBC Sport», οι Spurs πιστεύουν ότι έχουν βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε αρκετά σημαντικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, και η επιστολή επικεντρώνεται κυρίως σε αποφάσεις που, κατά την άποψη της ομάδας, είναι ασυνεπείς όσον αφορά την αξιολόγηση επαφών στην περιοχή του πέναλτι που επηρεάζουν την εγκυρότητα του γκολ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στον αγώνα κόντρα στην Άρσεναλ, όπου το γκολ του Μουανί που θα οδηγούσε σε ισοφάριση με 2-2, ακυρώθηκε καθώς οι διαιτητές θεώρησαν ότι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής είχε σπρώξει τον Γκάμπριελ. Άλλη περίπτωση αφορά τον αγώνα κόντρα στη Φούλαμ, όπου υπήρξε επαφή με το χέρι πριν το γκολ του Γουίλσον, με τους διαιτητές να μην υποδεικνύουν παράβαση.
Από την πλευρά της, η αρμόδια αρχή διαιτησίας της χώρας δεν θέλησε προς το παρόν να κάνει κάποια δήλωση.
Sources have told BBC Sport that Spurs' written correspondence is primarily focused on what the club views as inconsistent decisions that have led to goals being allowed or disallowed as a result of contact inside the penalty area. pic.twitter.com/HJop0c8YkK— BBC Sport (@BBCSport) March 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.