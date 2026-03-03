Η Τότεναμ κατέθεσε με επίσημη επιστολή την δυσαρέσκειά της σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις.

Η Τότεναμ με επίσημη επιστολή της στην αρμόδια αρχή διαιτησίας στην Αγγλία, εξέφρασε την ανησυχία της για τις διαιτητικές αποφάσεις κυρίως μετά τα ματς με Άρσεναλ και Φούλαμ.

Σύμφωνα με το «BBC Sport», οι Spurs πιστεύουν ότι έχουν βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε αρκετά σημαντικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, και η επιστολή επικεντρώνεται κυρίως σε αποφάσεις που, κατά την άποψη της ομάδας, είναι ασυνεπείς όσον αφορά την αξιολόγηση επαφών στην περιοχή του πέναλτι που επηρεάζουν την εγκυρότητα του γκολ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στον αγώνα κόντρα στην Άρσεναλ, όπου το γκολ του Μουανί που θα οδηγούσε σε ισοφάριση με 2-2, ακυρώθηκε καθώς οι διαιτητές θεώρησαν ότι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής είχε σπρώξει τον Γκάμπριελ. Άλλη περίπτωση αφορά τον αγώνα κόντρα στη Φούλαμ, όπου υπήρξε επαφή με το χέρι πριν το γκολ του Γουίλσον, με τους διαιτητές να μην υποδεικνύουν παράβαση.

Από την πλευρά της, η αρμόδια αρχή διαιτησίας της χώρας δεν θέλησε προς το παρόν να κάνει κάποια δήλωση.