Το λονδρέζικο ντέρμπι μεταξύ Τότεναμ και Άρσεναλ έχει στιγματιστεί από προβλήματα στην ενδοεπικοινωνία των διαιτητών...

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, όπως φαίνεται! Τότεναμ και Άρσεναλ κοντράρονται στο μεγάλο λονδρέζικο ντέρμπι της Premier League όμως σε δύο περιπτώσεις, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και μία στο ξεκίνημα του δεύτερου, η δράση σταμάτησε λόγω προβλημάτων στην ενδοεπικοινωνία των διαιτητών!

Ειδικά μετά την ανάπαυλα, υπήρξαν αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των δύο ομάδων την ώρα που οι 22 ποδοσφαιριστές έκαναν πασούλες περιμένοντας τη δράση να επανεκκινήσει, με τον Γκάρι Νέβιλ να σχολιάζει στο Sky Sports πως «είναι ντροπή, είναι γελοίο, δείχνει αξιολύπητο, ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί έστω και χωρίς τεχνολογία, είναι ντροπιαστικό».