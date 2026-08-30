Η Τότεναμ συμφώνησε με την Έβερτον για την απόκτηση του Ιλιμάν Εντιαγέ, ενώ ο Ριτσάρλισον επιστρέφει στα Ζαχαρωτά.

«Ντόμινο» μεταγραφών στην Τότεναμ, καθώς οι Σπερς ήρθαν σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Έβερτον για την απόκτηση του Ιλιμάν Εντιαγέ, ενώ ταυτόχρονα ο Ριτσάρλισον φτιάχνει βαλίτσες για να επιστρέψει στο Μερσεϊσάιντ.

Το Athletic αποκάλυψε μαζί τις δύο αυτές μεταγραφές που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικούς κύκλους διαπραγματεύσεων και δεν αποτελούν ανταλλαγή ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αρχικά, η Τότεναμ είχε θέσει ως πρωταρχικό στόχο τον Κόντι Χάκπο για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Ωστόσο, ο 27χρονος Ολλανδός διεθνής της Λίβερπουλ απέρριψε την προοπτική του βορείου Λονδίνου, προτιμώντας τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία μάλιστα έχει καταθέσει μια πολύ γενναιόδωρη πρόταση για να τον κάνει δικό της.

Η στροφή της Σίτι στον Χάκπο άφησε ελεύθερο το πεδίο για τον Εντιαγέ, για τον οποίο οι Citizens είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον νωρίτερα, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας με την Έβερτον που θα περιλάμβανε και τον Τζακ Γκρίλις. Έτσι, η Τότεναμ κινήθηκε ταχύτατα, εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες και, όπως όλα δείχνουν, θα αποσπάσει και την υπογραφή του Σενεγαλέζου επιθετικού.

Από την άλλη και η επιστροφή του Ριτσάρλισον στα Ζαχαρωτά αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά μέσα στις επόμενες ώρες.