Μαγκουάιρ: Ζήτησε φάουλ από την... μπάλα μετά από κεφαλιά
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με ανατροπή την Κρίσταλ Πάλας χάρη στα γκολ των Μπρούνο Φερνάντες και Σέσκο, με τον Χάρι Μαγκουάιρ πάντως να καταφέρνει να τραβήξει τα βλέμματα με τον τρόπο που μόνος αυτός ξέρει...
Μετά από εναέρια μονομαχία με παίκτη των Αετών, ο έμπειρος αμυντικός πήρε με άνεση την κεφαλιά και εν συνεχεία ζήτησε φάουλ (!) λόγω μάλλον του ότι ο αντίπαλός του σήκωσε ψηλά το πόδι. Αυτό βέβαια δεν έφτασε καν κοντά στο κεφάλι του στόπερ των Κόκκινων Διαβόλων, ο οποίος στο μεταξύ κρατούσε το μέτωπό του ακριβώς στο σημείο που τον είχε βρει η μπάλα! Αναμενόμενα, το βίντεο της φάσης έγινε viral, με τα... καμώματα του Μαγκουάιρ να φέρνουν βροχή σχολίων.
Harry Maguire nearly killed from the high foot 😂😂😂 pic.twitter.com/sZiBjX96pF— mathew (@mdeeks76) March 1, 2026
