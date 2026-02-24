Χαμός με τη νέα κομπίνα στις εκτελέσεις κόρνερ από την Έβερτον: Μπήκαν όλοι στο τέρμα της Γιουνάιτεντ

Η Έβερτον εφάρμοσε μια ακραία τακτική στα κόρνερ «πνίγοντας» τον τερματοφύλακα της Γιουνάιτεντ, Σένε Λάμενς και γεμίζοντας την εστία του.

Μια πρωτοφανή επιθετική τακτική επιστράτευσε η Έβερτον για τις εκτελέσεις των κόρνερ της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τερματοφύλακα των «Κόκκινων Διαβόλων», Σένε Λάμενς.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες, εκμεταλλευόμενη το ύψος των αμυντικών της, επιχείρησε μια νέα «κομπίνα» στη μικρή περιοχή, με τους παίκτες της να τοποθετούνται κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τέρματος.

Ο Λάμενς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, χαρακτήρισε την προσέγγιση των Ζαχαρωτών ως υπερβολική. Όπως εξήγησε, η πίεση που δέχθηκε ήταν τόσο ασφυκτική που αναγκαζόταν να στέκεται πίσω από τη γραμμή της εστίας του για να μπορέσει να βρει χώρο να βγει και να διεκδικήσει την μπάλα.

🚨⚽ Everton Trying hard that Arsenal and Arteta Haramball Corner Tactics to get a dirty corner goal !!!!! #EVEMUN#PremierLeague #MUFC pic.twitter.com/G910UiWi9D — SportsHub__Redhawks07 (@SportsHub_Red07) February 23, 2026

Παρά το γεγονός ότι η Έβερτον κέρδισε δέκα κόρνερ απέναντι σε μόλις ένα που πήρε ηΓιουνάιτεντ, η στρατηγική αυτή δεν απέδωσε καρπούς, καθώς οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν τελικά με 1-0 στην 28η αγωνιστική της Premier League.

Ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ τόνισε μεταξύ άλλων ότι:

«Η Έβερτον είναι μια πολύ δυναμική ομάδα, οι αμυντικοί τους είναι πραγματικά μεγαλόσωμοι και γνωρίζαμε ότι τα κόρνερ και οι στημένες φάσεις θα ήταν δύσκολες. Το να αντιμετωπίζω τις σέντρες είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία, αλλά σήμερα αυτό που έγινε ήταν υπερβολικό! Έπρεπε να στέκομαι πίσω από τη γραμμή του τέρματος για να μπορέσω να βγω προς την μπάλα. Είναι δύσκολο για τον διαιτητή να το δει αυτό.

Μερικές φορές δεν μπορείς να σκέφτεσαι πολύ τους παίκτες γύρω σου, γιατί τότε παύεις να σκέφτεσαι την μπάλα. Οι αμυντικοί μου μπορούσαν να μου δημιουργήσουν χώρο, ώστε να έχω την ευκαιρία να βγω και να απομακρύνω την μπάλα με τις γροθιές. Όμως, η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη».