Ο Μπέντζαμιν Σέσκο έδρασε ως χρυσή αλλαγή κι έκρινε τη νίκη της Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 στην έδρα της Έβερτον που την ανέβασε ξανά στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Η Γουέστ Χαμ μπορεί να έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί, αλλά όχι και στην ανανεωμένη ψυχολογία της. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσιάζει μια διαφορετική προσωπικότητα υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ, έναν χαρακτήρα σφυρηλατημένο για κάτι (πολύ) καλύτερο. Κόντρα σε μια Έβερτον που της... έβγαλε το λάδι για 90 λεπτά, η Μάντσεστερ βρήκε τη νίκη χάρη με χρυσό γκολ του Σέσκο με 1-0 και επέστρεψε ξανά στην πρώτη τετράδα της Premier League, στο +3 από την Τσέλσι.

Η Γιουνάιτεντ άγγιξε το γκολ νωρίς στον αγώνα όταν Πίκφορντ και Ταρκόφσκι έδιωξαν τη μπάλα πριν εκείνη περάσει τη γραμμή από το πλασέ του Ντιαλό (4΄), όμως το υποσχόμενο ξεκίνημα δεν είχε και ανάλογη συνέχεια. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όχι όμως και τον τρόπο να απειλήσει, με εξαίρεση ένα άστοχο μακρινό βολέ του Νταλότ στο 31΄. Το χαμηλό τέμπο διέκρινε ένα άκεφο πρώτο μέρος που θα ξεχαστεί γρήγορα, όμως οι δυο ομάδες επέστρεψαν πιο φουριόζες μετά την ανάπαυλα.

Χρυσή αλλαγή ο Σέσκο, έκρινε το ματς

Προοδευτικά η Έβερτον άρχιζε να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο κι ανέβασε τις γραμμές της για να βρει το γκολ, όμως πλήρωσε τη θαρραλέα (ή αφελή) επιλογή της. Στο 71΄συγκεκριμένα η Γιουνάιτεντ ξεδίπλωσε αστραπιαία αντεπίθεση, με τον Σέσκο να ολοκληρώνει τη φάση με άψογο πλασέ στο τετ-α-τετ για να εξελιχθεί σε χρυσή αλλαγή.

Οι Toffees έπαιξαν τα ρέστα τους μέχρι το φινάλε, είδαν τον Λάμενς να εξουδετερώνει τον κεραυνό του Κιν στο 82΄ και τον Πίκφορντ να τους σώζει στο τετ-α-τετ από το δεύτερο γκολ του Σέσκο στις καθυστερήσεις, όμως έμειναν στο μηδέν και προστέθηκαν στη λίστα των θυμάτων των Κόκκινων Διάβολων που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς το Champions League της επόμενης περιόδου.

Έβερτον (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφορντ, Γκάρνερ, Ταρκόφσκι, Κιν, Μπράνθγουεϊτ, Γκέιγ, Ιρεγκμπουνάμ (79΄Μπέτο), Εντιαγέ, Άρμστρονγκ (73΄Τζορτζ), Ντιούσμπερι-Χολ, Μπάρι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Γιορό, Μαγκουάιρ, Σο, Κασεμίρο, Μαϊνού, Ντιαλό (58΄Σέσκο), Κούνια (90΄+5΄Χέβεν), Μπρούνο Φερνάντες, Μπουμό (78΄Μαζράουι)

