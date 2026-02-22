Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, μίλησε με σκλήρα λόγια στους παίκτες του, συμβουλεύοντας τους να αποχωρήσουν από την ομάδα αν δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση.

Η Άρσεναλ λίγα 24ώρα μετα την ισοπαλία με 2-2 από την ουραγό της βαθμολογίας Γουλβς, θα αναμετρηθεί σήμερα (22/02, 18:30) εκτός έδρας με την Τότεναμ, σε ένα ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου που θα μπορούσε να έχει τεράστιες επιπτώσεις και στις δύο πλευρές του βαθμολογικού πίνακα, με τους «Κανονιέρηδες» όμως να είναι εκείνοι που νιώθουν την μεγαλύτερη πίεση, καθώς βρισκονται στην κορυφή.

Μετά και τη χθεσινή νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νιούκαστλ (2-1) η απόσταση από την κορυφή μειώθηκε στους δύο βαθμούς και πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η Άρσεναλ θα ξαναζήσει τα όσα ζει τα τελευταία τρία χρόνια, τερματίζοντας μόνιμα στη δεύτερη θέση.

Ο προπονητής του συλλόγου πάντως, Μικέλ Αρτέτα, όταν ρωτήθηκε για το πώς σκοπεύει να σταματήσει τον εξωτερικό θόρυβο που κατακλύζει την ομάδα και τους παίκτες του, απάντησε σε αιχμηρό τόνο πως: «Τους ρωτάς: θέλεις να είσαι μέρος αυτού του θορύβου, αντέχεις την πίεση; Ή όχι;».

«Αν όχι, πήγαιντε και κάντε κάτι άλλο, αλλάξτε ομάδα. Και όλοι απαιτούν εδώ και 10, 15 χρόνια ότι πρέπει να επιστρέψουμε εκεί (να αγωνιστούμε για τον τίτλο) και τώρα που είμαστε εκεί, τι; Δεν θέλετε θόρυβο; Ο θόρυβος είναι μέρος του παιχνιδιού και η πίεση είναι μέρος αυτού και προσπαθούμε να τον αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο ώστε να πετύχουμε αυτό που επιδιώκουμε τόσο καιρό», πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός.

Η Άρσεναλ έχει πετύχει μόνο δύο νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια πρωταθλήματος, με την διαφορά από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει μειωθεί από τους εννέα βαθμούς στους δύο και την πίεση να γίνεται αισθητή τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.