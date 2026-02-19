Η ουραγός, Γουλβς σόκαρε την Άρσεναλ και πήρε μεγάλη ισοπαλία (2-2) σε ματς ροντέο, ενώ η μάχη του τίτλου στην Premier League φουντώνει ξανά.

Η Άρσεναλ τα βρήκε σκούρα κόντρα στη Γουλβς. Αν και προηγήθηκε και φαινόταν ότι θα είχε ένα εύκολο έργο, η ουραγός του πρωταθλήματος έκανε μεγάλο παιχνίδι και απέσπασε το βαθμό της ισοπαλίας με 2-2 βάζοντας φωτιά στη μάχη του τίτλου. Οι Λονδρέζοι είναι πλέον στο +5 από τη Σίτι, αλλά με ματς περισσότερο.

Οι Gunners μπήκαν πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ράις σέντραρε και ο Σάκα με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Το σύνολο του Αρτέτα ήταν κυρίαρχο στο α' μέρος με τους γηπεδούχους να έχουν ορισμένες καλές στιγμές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο, αλλά στο 56' οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ινκαπιέ, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας και σημάδεψε στο βάθος της εστίας. Πέντε λεπτά αργότερα όμως, ο Μπουένο με διαγώνιο σουτ μείωσε σε 2-1. Οι Λύκοι δεν τα παράτησαν και συνέχιζαν να πιέζουν με την ανατροπή να έρχεται στις καθυστερήσεις. Στο 90'+4', μετά από γκάφα του Γκαμπριέλ και Ράγια, η μπάλα μετά από σέντρα στρώθηκε στον Εντοζί, ο οποίος απέφυγε τους αμυντικούς και ισοφάρισε στο τελικό 2-2.