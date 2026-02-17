Αρτέτα: Αγνόησε οπαδό όταν του ζήτησε να υπογράψει μια φανέλα (vid)
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος φέρεται να αρνείται να υπογράψει μια φανέλα των «Gunners».
Στο στιγμιότυπο φαίνεται ένας φίλος των «κανονιέρηδων» να πλησιάζει το αυτοκίνητο του Ισπανού τεχνικού, τη στιγμή που είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι. Ο άνδρας ζήτησε από τον Αρτέτα να υπογράψει μια φανέλα για τον γιο του, ωστόσο ]όπως φαίνεται στο βίντεο δεν έλαβε κάποια απάντηση από τον 43χρονο προπονητή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρτέτα είχε φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ ως ποδοσφαιριστής από το 2011 έως το 2016, πριν επιστρέψει στον σύλλογο ως προπονητής. Παρ’ όλα αυτά, στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν έδειξε καμία αντίδραση και ο οπαδός έφυγε... χωρίς καμία ανταπόκριση. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral!
Πάντως, στην Αγγλία το ζήτημα των αυτόγραφων αποτελεί εδώ και καιρό ευαίσθητο θέμα, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου υπογεγραμμένα αντικείμενα μεταπωλούνται στο διαδίκτυο.
ARTETA REFUSES AUTOGRAPH AT TRAFFIC LIGHT— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 17, 2026
A fan spotted the Arsenal manager at a stoplight and asked for an autograph, but Mikel Arteta turned it down, leaving the supporter disappointed. #MikelArteta #Arsenal #PremierLeague #Football #ViralMoment pic.twitter.com/R9kgMsjJP9
