Η Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου, παρά το καλό της παιχνίδι, έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Μπόρνμουθ εντός έδρας και έχασε έδαφος στη μάχη της παραμονής.

Η Γουέστ Χαμ ήταν κυρίαρχη σε όλο το παιχνίδι, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο κόντρα στην Μπόρνμουθ με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Οι Hammers, με βασικό σε όλο το 90λεπτό τον Μαυροπάνο, έμεινε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και απώλεσε έδαφος να πάρει ανάσα στη μάχη της παραμονής. Από την άλλη, οι Cherries, έχοντας στην αποστολή τον Μανδά, έχασαν ευκαιρία να πλησιάσουν στις ευρωπαϊκές θέσεις, καθώς είναι 8οι και στο -8 από την πεντάδα.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλές προϋποθέσεις να ανοίξουν το σκορ, κυρίως με τον Σάμερβιλ, χωρίς όμως να μπορέσουν να πάρουν το εν τέλει προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά ούτε αυτοί ανησύχησαν ιδιαίτερα την αντίπαλό τους με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα. Η ομάδα του Εσπίριτο Σάντο διατήρησε τον έλεγχο και στο β' μέρος με τους Σάμερβιλ και Καστεγιάνος να ταλαιπωρούν την αντίπαλη άμυνα. Παρόλα αυτά το παιχνίδι έληξε χωρίς σκορ και το 0-0 παράμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.