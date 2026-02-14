Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, η Γουέστ Χαμ νίκησε 1-0 την Μπέρτον και πέρασε στους «16» του FA Cup.

Όσο δίνει τη μάχη της για την παραμονή στην Premier League, η Γουέστ Χαμ κάνει καλή πορεία στο FA Cup, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» του θεσμού μετά το ζόρικο 1-0 επί της Μπέρτον στην παράταση.

Τα Σφυριά, για τα οποία αγωνίστηκε βασικός αλλά και ως αρχηγός ο Ντίνος Μαυροπάνος, δυσκολεύτηκαν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον σύλλογο της League One, με το 0-0 στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα να τον οδηγούν στο έξτρα ημίωρο. Εκεί, μια εξαιρετική προσπάθεια του Σάμερβιλ και ένα σουτ που κόντραρε στο 95' έφεραν το 1-0 για τους φιλοξενούμενους, που ωστόσο έμειναν με παίκτη λιγότερο έξι λεπτά αργότερα λόγω αποβολής του Ποτς.

Η Άλμπιον το πάλεψε για την ισοφάριση και είχε ευκαιρίες στη συνέχεια, με τη Γουέστ Χαμ να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση εν μέσω αναβρασμού στις τάξεις των οπαδών για την πορεία του κλαμπ και τις ευθύνες της διοίκησης.