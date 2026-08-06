Μαυροπάνος: Στο... μικροσκόπιο της Λεβερκούζεν ο Έλληνας διεθνής
Στο... ραντάρ της Λεβερκούζεν ο Ντίνος Μαυροπάνος! Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, οι Ασπιρίνες έχουν ψηλά στη λίστα τον Έλληνα αμυντικό για την ενίσχυση της ανασταλτικής τους γραμμής.
Η απογοητευτική πορεία της Γουέστ Χαμ την περυσινή σεζόν στο Νησί καθιστά το μέλλον του 29χρονου παίκτη αβέβαιο στα Σφυριά. Ο αγγλικός σύλλογος υποβιβάστηκε στην Championship και την επόμενη χρονιά δε θα βρίσκεται στα... σαλόνια.
Ο Μαυροπάνος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την Στουτγκάρδη έναντι 20 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει πραγματοποιήσει 83 συμμετοχές στην Premier League και έχει βρει δίχτυα τέσσερις φορές.
Η Μπάγερ γλυκοκοιτάζει τον Έλληνα στόπερ για την επιστροφή του σε γερμανικά... λημέρια, ωστόσο είναι ζήτημα εάν θα ικανοποιήσει τις οικονομικές αξιώσεις της Γουέστ Χαμ και του ίδιου του παίκτη.
Konstantinos Mavropanos, who was relegated from the Premier League last season with West Ham, remains a game of thought for Bayer Leverkusen.— Central (@WestHam_Central) August 6, 2026
The question is whether Bayer is so convinced of the Greek that the club wants to handle the package of transfer fees and salary.@KSTA pic.twitter.com/OaENQOBWUG
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