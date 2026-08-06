Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει σε περίοπτη θέση τον Ντίνο Μαυροπάνο για την άμυνά της.

Στο... ραντάρ της Λεβερκούζεν ο Ντίνος Μαυροπάνος! Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, οι Ασπιρίνες έχουν ψηλά στη λίστα τον Έλληνα αμυντικό για την ενίσχυση της ανασταλτικής τους γραμμής.

Η απογοητευτική πορεία της Γουέστ Χαμ την περυσινή σεζόν στο Νησί καθιστά το μέλλον του 29χρονου παίκτη αβέβαιο στα Σφυριά. Ο αγγλικός σύλλογος υποβιβάστηκε στην Championship και την επόμενη χρονιά δε θα βρίσκεται στα... σαλόνια.

Ο Μαυροπάνος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την Στουτγκάρδη έναντι 20 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει πραγματοποιήσει 83 συμμετοχές στην Premier League και έχει βρει δίχτυα τέσσερις φορές.

Η Μπάγερ γλυκοκοιτάζει τον Έλληνα στόπερ για την επιστροφή του σε γερμανικά... λημέρια, ωστόσο είναι ζήτημα εάν θα ικανοποιήσει τις οικονομικές αξιώσεις της Γουέστ Χαμ και του ίδιου του παίκτη.