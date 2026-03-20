Η Τότεναμ... θάβει το τσεκούρι του πολέμου με Μαρινάκη

Η Τότεναμ φαίνεται πρόθυμη να υποδεχτεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη στα VIP γηπέδου για το ματς με τη Φόρεστ, παρά τις διαφορές που είχαν προκύψει μεταξύ τους λόγω του Γκιμπς-Γουάιτ.

Η Τότεναμ φαίνεται πως δεν κρατάει.. κακίες προς την Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο Έλληνας ιδιοκτήτης των Reds είχε επιτεθεί τότε εμμέσως στους Λονδρέζους με δηλώσεις του, τονίζοντας πως όσο είναι εκείνος στο τιμόνι του συλλόγου, καμία ομάδα δεν θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μάλιστα οι Reds είχαν απειλήσει με νομικές ενέργειες τους Spurs, αλλά φαίνεται πως όλα αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Σύμφωνα άλλωστε με την «Telegraph», η Τότεναμ αποφάσισε να νερώσει το κρασί της και θα καλωσορίσει τον Μαρινάκη στα VIP του γηπέδου, εφόσον εκείνος θελήσει να παρευρεθεί για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Φόρεστ στο Λονδίνο.

Η μεταξύ τους κόντρα μάλιστα μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη μάχη του υποβιβασμού, μιας και αμφότερες βρίσκονται οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με μόλις έναν βαθμό να τις χωρίζει.